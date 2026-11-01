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聯合盃作文大賽高雄區初賽登場 正義中學全校報名特別增設考場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立志中學今年有170名學生參加聯合盃作文比賽，帶隊老師吳雅和分析，高中組題目算好發揮，學生吳智喬（左一）、許庭瑜（中）則覺得八年級題目有點難。記者徐白櫻／攝影
立志中學今年有170名學生參加聯合盃作文比賽，帶隊老師吳雅和分析，高中組題目算好發揮，學生吳智喬（左一）、許庭瑜（中）則覺得八年級題目有點難。記者徐白櫻／攝影

「第20屆聯合盃全國作文大賽」高雄區初賽今天登場，今年共吸引1145名國小至高中學生報名，考量正義中學全校學生參賽，特別加設一處考場。今年高中組學生覺得題目很好發揮，國中八年級組題目需要結合生活經驗、見聞與想像，一時之間無法馬上下筆，需要反轉、構思，讓學生反映難度高。

聯合報系主辦的作文賽已成國內指標性校園寫作盛事，高雄區初賽分別在文山高中及正義高中舉辦，不少學生由家長陪同參賽，也有學校包遊覽車，專車接送學生參加比賽。

作文題目分別為高中職組「想像那樣老去」、國中七年級「弄清楚再下結論」、國中八年級「當標題成為旅程的起點」、國中九年級依據圖表寫作，以及國小高年級「讓一步，風景更加美好」、國小中年級「吃藥可怕嗎？」

立志中學170名學生報名，帶隊老師吳雅和表示，今年高中組題目直白，可以直接鋪陳描述；國中八年級題目需要結合生活經驗及見聞，腦中要先完成構思才能下筆，這是學生平常比較少接觸的題型，可以活絡思考，對於素養題訓練很有幫助。

八年級生吳智喬說，題目很有挑戰性，她以暑假出遊東海岸情境下筆，分享人生跟海浪一樣會有高低潮起伏。許庭瑜說，今年題目比去年難很多，乍看愣了一下，後來決定以台南安平老家為出發點，用故鄉當主題。

高中生謝兆紘說，題目很好發揮，他描述跟七旬祖父相處日常，以及他個人對於長照的看法，寫完還剩下20分鐘時間，可以從容答題。

正義中學全校350名學生報名，規模歷年最大。校方表示，作文不只是文字的組合，更是思維邏輯與感受力的綜合呈現，學校長期重視學生閱讀與培養寫作能力，除了日常課程的深化，更鼓勵學生透過跨領域閱讀建立獨立思考與批判性思維，此次透過作文比賽「以賽促學」，讓學生在全國性競技平台中檢視學習成果及開闊視野。

「第20屆聯合盃全國作文大賽」高雄區初賽今天登場，學生拿到考題後奮筆疾書。記者徐白櫻／攝影
「第20屆聯合盃全國作文大賽」高雄區初賽今天登場，學生拿到考題後奮筆疾書。記者徐白櫻／攝影

「第20屆聯合盃全國作文大賽」高雄區初賽今天登場，今年共吸引1145名學生報名參賽，分兩個考場進行。記者徐白櫻／攝影
「第20屆聯合盃全國作文大賽」高雄區初賽今天登場，今年共吸引1145名學生報名參賽，分兩個考場進行。記者徐白櫻／攝影

「第20屆聯合盃全國作文大賽」高雄區初賽今天登場，學生拿到考題後奮筆疾書。記者徐白櫻／攝影
「第20屆聯合盃全國作文大賽」高雄區初賽今天登場，學生拿到考題後奮筆疾書。記者徐白櫻／攝影

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