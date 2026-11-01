雲林高中免試入學比序項目將新增作文 今作文大賽報名人數創高

雲林區高中免試入學超額比序制度已確定調整，115學年度入學的國一新生起，參加高中免試入學時將新增「語言認證」及「寫作測驗」項目，今第20屆聯合盃全國作文大賽雲林初賽在永年中學登場，參賽人數創近年新高，突破千人。今年作文題目聚焦生活經驗、環境觀察與文化認同。國文老師認為，題型與國中教育會考作文方向相近，考驗學生平時的閱讀累積、觀察力及思考深度。

今年各組題目皆從生活經驗切入。國小中年級組以「我終於做到了」為題，分享努力後完成一件事的經驗；高年級組以「舊東西的新用途」為題，考驗創意與實踐想法。國中七年級組為「別讓明天偷走今天」，八年級組為「賦予○○場所新功能」，九年級組則為「獨處時刻」；高中職組透過「我的語言地圖」，引導學生從日常語言經驗思考文化傳承。

高二學生李松霖認為，題目相當在地化，也讓他反思語言不只是溝通工具，更承載文化與身分認同。同為高中生的林稚融則說，如何與使用不同語言的人相處，避免語言差異成為衝突的起點，是這道題目值得深入思考的方向，作答關鍵在於能否從自身經驗出發，連結語言與生活。

九年級學生黃梓瑜認為，考題相當生活化，容易連結自身經驗。她以音樂作為放鬆方式，描述透過演奏投入其中、暫時忘卻白天煩惱的過程，也比平常寫下更多內容，只要有生活體驗，就能找到發揮空間。

國文老師余俐嫺表示，國中題目與會考作文的命題方向相近，著重學生能否從生活經驗出發，並將想法、感受具體寫出來，她認為，題目本身不難，關鍵仍在於是否理解題意，以及平時是否累積足夠的閱讀與生活經驗。

國文老師歐妃哲觀察，八年級的題目較考驗學生對周遭環境變化及相關議題的關注程度，考場內有學生提早完成，也有人交白卷，作答表現落差明顯。她認為，平時閱讀累積、觀察能力，以及是否熟悉歷年試題方向，都可能影響學生的發揮。

聯合盃全國作文大賽雲林初賽由雲林縣政府教育處、青埔教育基金會及永年中學協辦。長年支持比賽的青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，希望藉由作文競賽鼓勵學生表達想法與創意，提升文字能力。

永年中學校長王安順表示，雲林區高中免試入學超額比序制度已確定調整，自115學年度入學的國一新生起，未來參加高中免試入學時將新增「語言認證」及「寫作測驗」項目，學校、家長與學生都應更加重視語文及寫作能力。

第20屆聯合盃全國作文大賽雲林初賽今天在永年中學登場，從國小到高中職共1083人報名，參賽人數創近年新高。記者陳雅玲／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽雲林初賽今天在永年中學登場，今年作文題目聚焦生活經驗、環境觀察與文化認同。記者陳雅玲／攝影