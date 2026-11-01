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考題「○○養成記」貼近生活 聯合盃作文大賽台南初賽近千人筆拚

聯合報／ 記者萬于甄林伯驊／台南即時報導
第20屆聯合盃作文大賽台南區初賽上午在建興國中登場，近千名學生參加。記者林伯驊／攝影
第20屆聯合盃作文大賽台南區初賽上午在建興國中登場，近千名學生參加。記者林伯驊／攝影

第20屆聯合盃作文大賽台南區初賽上午在建興國中登場，近千名學生參加，考題相當生活化且貼近升學考題，包括國中七年組題目「○○養成記」、國八組「從一句家鄉話開始」；第三度參賽的國三生說，寫作不只是把想法寫下來，更能幫助我反思自己、觀察生活，並學會關心身邊的人事物。

台南區初賽總計1008人報考，缺考37人，到考率96.32%，建興國中長期提供場地協辦、提升學生寫作能力；台南玉皇宮今年同樣挹注贊助10萬元。

此次台南區初賽題目，國小中年級組為「我的房間是秘密基地」、國小高中年級組「被了解的那一刻」、國七組「○○養成記」、國八組「從一句家鄉話開始」、國九組為圖片考題「習慣的迴圈」、高中職組「關於合作的N種思考」。

建興國中三年級范維恩已第三度參賽，他說，國一時在老師的建議下，抱著好奇的心情參加了聯合盃作文比賽，沒想到國二時竟然獲得第3名，該次的經驗讓他對寫作產生了更大的興趣，也讓他發現，寫作不只是把想法寫下來，更能幫助反思自己、觀察生活，並學會關心身邊的人事物，希望能繼續享受寫作的樂趣，寫出更多自己的想法與感受。

建興國一的李若熙說，當初看到報名表時，心裡其實有些猶豫，因為並不是大家眼中典型的作文好手，小學四年級以前，甚至沒有真正認真練習過寫作，但漸漸明白，參加寫作比賽的目的從來不只是得名，更重要的是在一次次的嘗試中累積經驗、享受寫作的過程，讓心中的想法化為文字，才是參賽的初心。

建興國中校長侯志偉指出，為提升寫作能力，將學生寫作測驗做分析統計表，以核心向度做取向，並非傳統的單看文筆好不好，而是以整體文章完成度面向，要讓寫作不只是考試中的一篇作文，是從練習看見生活、整理想法，並清楚表達自己。

第20屆聯合盃作文大賽台南區初賽上午在建興國中登場，近千名學生參加。記者林伯驊／攝影
第20屆聯合盃作文大賽台南區初賽上午在建興國中登場，近千名學生參加。記者林伯驊／攝影

第20屆聯合盃作文大賽台南區初賽上午在建興國中登場，近千名學生參加。記者林伯驊／攝影
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第20屆聯合盃作文大賽台南區初賽上午在建興國中登場，近千名學生參加。記者林伯驊／攝影
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第20屆聯合盃作文大賽台南區初賽上午在建興國中登場，近千名學生參加。記者林伯驊／攝影
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