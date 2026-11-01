聯合盃作文大賽新北區賽今登場 5635學生用文字譜寫生活經驗人際理解

第20屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今登場，共有5635名學生報名參加，分別於海山高中、新莊國中、秀峰高中、錦和高中及樹林高中等五處考場同步舉行。今年考題聚焦生活經驗、自我成長與人際理解，從不同階段生命經驗出發，引導學生深化思考。

聯合盃作文大賽新北市區賽自2007年開辦至今正式邁入第20屆，由新北市教育局與聯合報系合辦、新北市中小學家長協會共同主辦，為學子搭建免費展現文采的寫作舞臺。本屆市區賽各組將評選出前5名與佳作30名，優勝學生將晉級全國決賽。頒獎典禮預計於12月5日在新北市政府三樓多功能集會堂舉行。

今年新北市區賽分為6個組別，題目分別為：國小中年級組「我出糗的那一天」，鼓勵學生回顧曾經出糗的經驗，分享當時的情境、感受與體會，學習從生活中的小插曲認識自己。國小高年級組「被忽略的珍貴」，引導學生重新看見曾經忽略的人、事、物，體會日常生活中不易察覺的珍貴。

國中七年級組則為「那條走了一半的路」，請學生回顧曾經努力追求或挑戰，卻因故停止或改變方向的經驗，思考選擇背後的原因與成長。國中八年級組「不完美的勇氣」，鼓勵學生面對自身缺點、挫折與失敗，分享如何調整自己、轉化困境，培養接納自我與勇敢前行的能力。國中九年級組「當人際互動迎來翻新」，引導學生思考生活中的人際互動方式如何改變，以及面對改變時的想法與感受。

高中職組則以「從誤解走向理解」為題，進一步延伸至文化現象與社會議題，鼓勵學生在誤解發生時嘗試轉換觀點，透過多元角度建立開放且理性的世界觀，從個人經驗到人際關係，再到理解不同觀點與社會現象。

新北市教育局長張明文表示，閱讀讓孩子拓展視野，寫作則幫助他們整理思緒、表達感受，並學習從不同角度理解問題。透過書寫生活經驗，學生能練習接納不完美、看見身邊值得珍惜的人事物，並在面對挫折、人際變化及不同觀點時，培養自我調適、同理與理性思辨的能力。

教育局指出，新北持續推動國語文寫作教育，從低年級句段練寫、圖像寫作，延伸至中高年級專題探究與統整表達，循序培養學生的語文組織與表達能力。本屆也結合智慧閱讀政策，致贈參賽學生「寫出心高度AI時代的文字力」電子書，憑序號即可登入「新北市電子書雲端圖書入口網」免費閱讀，鼓勵學生在競賽之外持續閱讀、累積寫作素材，將閱讀與書寫融入日常生活。

新北市教育局長張明文與海山高中團隊合影。記者黃子騰／攝影

新北市教育局長張明文巡視海山高中考場，並與新北市中小學家長協會成員合影。記者黃子騰／攝影