聯合盃作文大賽桃園區初賽1667人揮筆寫作 校長感動：教育充滿希望

第20屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽今天在啟英高中登場，吸引1667名學子同場揮筆寫作，激盪創造力、邏輯思考力與表達力。與會校長肯定在現今多元活動下，不少孩子仍願意參與作文大賽盛事，還有眾多家長支持陪伴，「教育仍充滿希望」，期盼孩子持續思考、寫作，傳遞科技無法取代的溫度。

桃園區初賽登場前，會場也安排揭題儀式，由桃園市警局副局長廖財楨、桃園市地稅局專委曾靜雯、啟英高中校長王淑燕、芭里國小校長張心潔、桃園市家長會長協會榮譽理事長鄧敦仁、自立社區圖書閱覽室主委方國屏與聯合報印發部經理李宗翰共同揭題。

各組題目分別為高中職組「與＿＿＿和解」、國中九年級組「那一次，我很勇敢」、國中八年級組「當科技走入我的生活」、國中七年級組「稅收的力量」、國小高年級組「那時，如果我能說出……」、國小中年級組「一次新奇的體驗」，吸引家長搶拍。

為了支持閱讀，桃園市議會今年也捐贈600本第19屆聯合報作文大賽寫作書「寫出新高度：AI時代的文字力」給啟英高中、內厝社區圖書館、自立社區圖書閱覽室及桃園市圖書館（中壢、內壢、自強、龍岡）4個分館，期盼透過學校與社區等力量來推動閱讀。

桃園市家長會長協會榮譽理事長鄧敦仁肯定聯合盃作文大賽舉辦迄今20屆，能夠帶動閱讀、手寫作文等風氣，儘管現在人工智慧（AI）科技的盛行，但人類的獨立思考能力仍是相當重要，透過AI的輔助，再融入個人的情感與思考，讓文字更能貼近個人想法。

「作文能承載著國家文化、傳統及家庭養成所帶來的溫度。」啟英高中校長王淑燕也認為，AI本質仍是數據統整，書寫仍有其獨特溫度；桃園市教育局長劉仲成常說「你閱讀了嗎？」正因為閱讀同一本書，但每個孩子因為生長背景與養成教育的不同，透過寫作展現出的形象與體悟也各具特色，這正是作文最能展現個人特質的地方。

芭里國小校長張心潔同樣認同劉仲成局長推廣閱讀的用心，她並提到「閱讀本身屬於輸入，但必須透過適當的方式輸出」，雖然現在能用表演、影音等方式呈現，但最能直擊人心的表達方式依然是「寫作」，因寫作過程有沉澱、思考，梳理後再表達心中所想。

張心潔也肯定聯合盃作文大賽貼心針對不同年齡層規畫分齡題目，讓孩子能透過適合的題目抒發想法與情緒，師長也可更深入理解孩子們內心的真實世界。尤其今年賽事仍有將近1700名學生參賽，令人看了振奮，代表孩子願意參與寫作，背後也獲得家庭支持。

第20屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽今天在啟英高中登場，場邊也安排桃園市警察局、地稅局宣導攤位，吸引家長參與。記者張裕珍／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽今天在啟英高中登場，吸引1667名學子同場揮筆寫作，許多家長也到場陪考。記者張裕珍／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽今天在啟英高中登場，場邊也安排桃園市警察局、地稅局宣導攤位，吸引家長參與。記者張裕珍／攝影

第20屆聯合盃全國作文大賽桃園區初賽今天在啟英高中登場，場邊也安排桃園市警察局、地稅局宣導攤位，吸引家長參與。記者張裕珍／攝影