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推動竹北高中改隸、創生醫電資班 校長陳瑞榮獲教育服務獎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
陽明交大附中校長陳瑞榮與陽明交大合作規畫「生物醫學實驗班」，引進大學師資及實驗資源。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中校長陳瑞榮與陽明交大合作規畫「生物醫學實驗班」，引進大學師資及實驗資源。圖／陽明交大附中提供

陽明交大附中校長陳瑞榮深耕新竹教育多年，任內僅花約1年7個月完成竹北高中改隸陽明交大附中，並推動生醫、電資實驗班及照顧弱勢學生，獲頒全國中等學校教育服務獎，今天代表新竹地區赴台北接受表揚。

陳瑞榮服務竹北高中至改隸陽明交大附中已7年多，今天在救國團成立74周年團慶典禮接受表揚。校方指出，他任內整合各方資源，帶領團隊歷經約1年7個月籌備，完成竹北高中改隸為陽明交大附中，引進大學資源，推動高中與大學合作。

改隸後，陳瑞榮進一步與陽明交大合作，成立「生物醫學實驗班」及「電機資訊實驗班」，並開設跨域醫學科普閱讀、生命與疾病解碼、中醫學概論、AI實作、半導體技術概論、STEAM探索及探空火箭DIY等課程，提供竹苗地區學生更多實驗教育選擇。

校園環境方面，學校陸續更新愛閱圖書館、成立雙語學習教室、改善運動場及體育館設施，並設置實驗室、自主學習及課後自習空間，也更新校門、圍牆及老舊廁所；另設置客家文學步道、客家諺語廊道，推動「新竹學」，兼顧在地人文教育。

陳瑞榮出身嘉義東石偏遠漁村，校方表示，他長期關注弱勢學生，除向企業及慈善團體募款，協助家境變故或清寒學生生活補助、午餐費及急難救助，自己也每月固定從薪資扣款協助弱勢學生。過去獲第十屆「教育大愛菁師獎」時，更自行加碼獎金後，全數捐入學校教育儲蓄戶及急難救助金專戶。

陳瑞榮表示，個人任期即將屆滿，此次獲獎並非個人之功，而是全校教職員、家長及校務顧問群7年多共同努力的成果，期許學校在既有基礎上持續向前。

陽明交大附中校長陳瑞榮（中）帶領行政團隊，僅約1年7個月完成竹北高中改隸陽明交大附中。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中校長陳瑞榮（中）帶領行政團隊，僅約1年7個月完成竹北高中改隸陽明交大附中。圖／陽明交大附中提供

陽明交大附中校長陳瑞榮獲頒「中等教育服務獎」，今天代表新竹地區赴台北接受表揚。圖／陽明交大附中提供
陽明交大附中校長陳瑞榮獲頒「中等教育服務獎」，今天代表新竹地區赴台北接受表揚。圖／陽明交大附中提供

竹北高中 校長 教育

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