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不是只考文筆！聯合盃作文賽 南投學子用作文寫下生活百態

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
821名學生參加聯合盃作文大賽南投區初賽，考場內學生專心構思、埋頭寫作。記者江良誠／攝影
821名學生參加聯合盃作文大賽南投區初賽，考場內學生專心構思、埋頭寫作。記者江良誠／攝影

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午在旭光高中登場，吸引全縣821名國小至高中學生參加。今年各組題目從個人生活、成長經驗到生命感悟，考驗學生觀察與表達能力。國三學生從「那些說不通的時刻」聯想到手機世代的人際溝通，認為科技讓傳訊息變得容易，反而凸顯面對面交流的珍貴。

旭光國中國三學生鐘梓恩表示，看到「那些說不通的時刻」這道題目，覺得很符合這個世代的生活經驗。現在只要透過手機就能傳送訊息給對方，不一定需要面對面交流，但也因為如此，實際面對面的溝通反而更加重要，值得人們重新思考。

高中職組考生鄧佳萁則說，「生命中的光與影」讓她思考了很久，從國小、國中一路到高中，回想成長過程中遇到的人事物，以及生活中不同的正面與負面經驗。這些經歷讓她重新回顧過去，也感到懷念，更體會到每段生命經驗背後，都蘊藏著值得學習的道理。

今年作文題目依年級分組設計，小中組為「那一次，我又犯了老毛病」、小高組「我的祕密園地」、國七組「這個詞，我終於懂了」、國八組「那時，我好想要……」、國九組「那些說不通的時刻」，高中組則以「生命中的光與影」為題，讓學生從生活經驗出發，書寫自己的觀察與感受。

旭光高中校長秘書李錫鑫表示，聯合報每年在南投舉辦作文競賽，讓國中部及高中部學生有機會在平常課程之外，透過比賽累積實際寫作經驗，將自己的想法轉化為文字，相信經過競賽歷練，也能提升學生面對正式考試時的寫作實力。

聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午在旭光高中登場，安排人員巡視考場，了解學生應試情形。記者江良誠／攝影
聯合盃作文大賽南投區初賽今天下午在旭光高中登場，安排人員巡視考場，了解學生應試情形。記者江良誠／攝影

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