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苗栗縣立大同高中通學步道改善工程完工啟用 校慶日雙喜臨門

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立大同高中今天上午舉辦第14屆校慶運動會，學生通學步道改善工程也同時完工啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立大同高中今天上午舉辦第14屆校慶運動會，學生通學步道改善工程也同時完工啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大同高中今天上午舉辦第14屆校慶運動會，學生通學步道改善工程也同時完工啟用。副縣長邱俐俐表示，通學安全攸關學生的學習成長與家長的接送安心，縣府將持續盤點校園周邊交通環境，打造更安全、友善的人本通行空間。

縣府指出，大同高中原校門緊鄰省道台13線公路（竹南鎮公義路），周邊鄰近竹南工業區及竹南科學園區，上下學尖峰時段車流量大，人車動線交織，一直是學校、家長及地方共同關注的重要議題。此次學生通學步道改善工程總經費3387萬元，在中央與地方攜手合作下順利完成，不僅將校門移設至科專七路，同步優化家長接送動線，並新設通學步道及休憩廣場，可大幅提升師生上下學安全及周邊步行環境品質。

此外，針對新設家長接送區出入口仍有部分視線死角，邱俐俐也責成相關單位盡速辦理會勘，研議於接送區及步道周邊適當位置增設道路反光鏡等交通安全設施，提升駕駛視距及出入口辨識度，以降低行車風險，確保學生及家長通行安全。

邱俐俐上午偕同教育處社教科長李曈宣、立委陳超明辦公室執行秘書陳君豪、縣議員陳碧華及內政部國土署中區都市基礎工程分署長陳俊雄等人出席活動，與大同高中師生、家長及地方各界共同見證新校門與通學步道啟用，共享通學環境改善的成果。

她表示，無論是公義路交通瓶頸改善、頭份殯儀館聯絡道拓寬工程，或是此次大同高中通學步道建置，目的都是為了提升民眾通行安全與交通便利性。縣府未來將持續爭取中央資源，整合教育、工務、交通及警政等跨局處力量，共同推動校園周邊交通安全改善工作，打造更完善的通學環境。

苗栗縣立大同高中今天上午舉辦校慶運動會，學生通學步道改善工程也同時完工啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立大同高中今天上午舉辦校慶運動會，學生通學步道改善工程也同時完工啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 大同 工程

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