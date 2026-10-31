新北「大使校園開講」到青山國中小 星國代表勉學子做這事擁抱異文化

新北市政府秘書處「大使校園開講」系列活動持續走進校園，深化國際教育交流，昨邀新加坡駐台北商務辦事處代表符秀麗前往汐止區青山國中小，是系列活動的第14場，11月3日將邀請匈牙利代表于靜（Tamara Vér）前往板橋國中演講，持續為新北學子開啟通往不同國度的大門。

符秀麗昨以新加坡的多元文化社會與國際競爭力為主題，深入淺出地介紹當地歷史、文化及城市特色，分享新加坡教育制度與雙語政策的實踐經驗。她鼓勵台灣學子勇敢跨出舒適圈，積極探索世界，建議學生赴新加坡短期交流或留學，體驗國際化學習環境與多元文化魅力。

在問答交流環節中，學生踴躍提問，話題涵蓋新加坡文化、校園生活及雙語學習等，展現對異國文化的好奇與求知熱忱，現場互動熱絡。

青山國中小校長陳衍鈴表示，學校致力於營造多元雙語的學習環境，並積極培養學生的國際素養與探索精神。新加坡在教育創新、多語環境營造及高教競爭力方面為國際典範，演講深具啟發性，讓有志赴海外求學的學子了解國際學習的多元途徑，也在孩子心中種下勇敢探索世界的種子，進一步激發他們對外語學習與多元文化的熱情。

七年級學生吳青瑀表示，透過這場演講，對新加坡有了更深入認識，也佩服該國克服土地狹小、資源匱乏限制，發展成為先進國家，她也對新加坡歷史與美食深感興趣，期待有機會品嘗道地海南雞飯。

新北市秘書處長祝惠美指出，「大使校園開講」系列活動用意是打破地理疆界，將第一手的國際外交經驗帶入新北校園，讓學生能拓展國際視野、建立全球思維。下一場將邀請匈牙利代表于靜（Tamara Vér）前往板橋國中演講，透過面對面互動，為新北學子開啟擁抱異文化的視野。

新加坡代表符秀麗向師生分享新加坡歷史及多元文化。圖／新北市秘書處提供