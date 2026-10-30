搞怪不分年齡！古坑老人小孩萬聖節巧扮萌鬼 展現溫馨「青銀共學」

雲林縣古坑國中小結合社區今天舉辦一場盛大的萬聖節聯合踩街，社區青銀共學社團熱烈參與，人數創下古坑近年新高，各式各樣的搞怪打扮，連阿公阿嬤也也不落人後，巧扮可愛的巫婆及妖精，花花綠綠的隊伍遊街，五彩繽紛，尤其過程融入英語學習，讓古坑街道洋溢著濃濃的異國風情與世代共融的溫馨氣氛。

古坑國中小今年萬聖節踩街，高年級生的路線特別擴大延伸到古坑鄉三大核心村落的古坑村、西平村與朝陽村。透過精心規畫的路線互相串接，讓踩街版圖再升級，每個人身穿各式創意造型服飾、手拿可愛南瓜，一路哼唱著英語歌謠，將萬聖節的歡樂氣息，注入古坑每條大街小巷。

除了社區長輩加入踩街，展現「青銀共學」溫馨一面，古坑鄉長林慧如也特別變裝登場，加入踩街行列與孩子熱情互動、發放糖果，現場歡笑聲不斷，也肯定校方將雙語教育落實於生活體驗，林鄉長指出，萬聖節活動不僅是歡慶節日，孩子透過社區的真實情境中開口說英語、唱歌謠，更是展現雙語教學成果的絕佳契機，也為古坑鄉帶來社區國際化的文化盛宴，讓今年萬聖踩街更精彩。

校方感謝機關社區與社區單位熱烈響應，包括小太陽、古坑圖書館、古坑戶政事務所、代表會、農會、鄉立幼兒園、福祿壽酒廠、自來水公司、全聯文淵店、7-11古坑店、嘉興宮以及昶典工業等店家、機關，讓今年踩街陣容更蓬勃，也展現古坑社區凝聚力。

古坑國中小今天結合社區舉行萬聖節踩街，今年人數增加且擴大路線，讓踩街更熱鬧。圖／古坑國中小提供