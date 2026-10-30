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國立員林高中首任日本校長孫子尋根 看到祖父照片感動流淚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立員林高中校長楊豪森贈送第一屆畢業紀錄冊給田中雅照。圖／員林高中提供
國立員林高中校長楊豪森贈送第一屆畢業紀錄冊給田中雅照。圖／員林高中提供

國立員林高中創校第一任日籍校長田中曾一郎的孫子田中雅照，十分嚮往四季如春的寶島，看過台灣拍攝「灣生回家」電影，頗為感動，來台尋根總算找到祖父執教的學校，一進校史室看見祖父照片，禁不住流下眼淚，感謝員高妥善保存歷史檔案。

田中雅照5年內第三度來到員林高中，今首次帶妻兒同行，來看「祖父當年服務的學校」。透過日語合作夥伴派遣計畫的中日語合作夥伴西川幸二翻譯日本，77歲田中雅昭說，希望他的下一代走訪家族曾經生活的地方，進一步認識祖父與父親的生命軌跡，理解家族歷史與台灣之間的連結。

校長楊豪森表示，員林高中即將創校九十周年，在日本時代校名為「台中州立員林家政女學校」，田中曾一郎出任第一任校長，任內兒子田中美夫出生於員林公學校（現今員林國小）宿舍，田中曾一郎好像在台去世，田中美夫因日本戰敗返日，婚後育有子女，從未提起台灣事情。

田中雅照從小隱約知道祖父在台灣當校長、父親在台灣出生，地點是台灣員林，8年前到員林國小尋根雖找錯，但當時主任陳薇淳很熱心，代為聯繫日本時代即很有名氣的員林農工，結果也不對，陳薇淳祖母從孫女口中得知田中雅照的事，想起母校（員林家政女學校）有校長姓田中，拿出珍藏畢業紀念冊核對無誤，陳薇淳轉告田中雅照，終於找到他祖父執教的學校。

首任校長照片放在校史室入門處，田中雅照走進校史室看見即流淚，很感謝員高，隨後退休秘書王儀珍和教師陳麗卿提供豐富的校史資訊，透過西川幸二日語翻譯，田中雅照和家人了解更完整的員林高中發展脈絡。

員林 照片 孫子 校長 日本 彰化

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