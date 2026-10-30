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永續教育扎根社區 淡水國小美術班走讀學習

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
學童在淡水旅學堂導覽員的引導下走訪淡水滬尾偕醫館。圖／紅樹林有線電視提供
學童在淡水旅學堂導覽員的引導下走訪淡水滬尾偕醫館。圖／紅樹林有線電視提供

由親子天下教育創新中心攜手淡水旅學堂，以及新北市淡水國小共同推動的「研華ACT × EIH永續教育扎根社區計畫」，安排淡水國小三年級美術班學童走出戶外，透過走讀導覽與戶外寫生，親身感受馬偕博士在淡水留下的深厚歷史文化與永續精神。這次計畫協助學校連結在地文化、生態及社區需求，設計符合校本特色發展的SDGs永續精神行動教育方案。

活動中，學童在淡水旅學堂導覽員的引導下走訪淡水滬尾偕醫館，透過「淡水女路」導覽路線，認識馬偕博士、張聰明等關鍵歷史人物的故事。淡水國小美術班老師郭炎煌指出，本次活動帶著三年級美術班的孩子，透過走讀，還原馬偕博士當年拔牙等情境，讓學童能設身處地理解馬偕博士在醫療、教育、農業及信仰四大面向對淡水帶來的重大貢獻，讓孩子將所學內化並親自演繹，深化對在地歷史的認同。

淡水旅學堂李琪表示，這次與淡水國小美術班及藝術領域教師合作，希望帶領孩子發現日常生活中可能忽略的歷史遺跡，並將走讀過程中的所見所感轉化為藝術創作的靈感。淡水旅學堂一直以來強調「在地文化，地方就是教室」的理念，透過研華ACT基金會與親子天下的支持，為在地師生帶來不一樣的學習體驗。

透過這次跨界合作的PBL(問題導向學習)專案，不僅讓藝術教育與在地文化、SDGs永續理念深度結合，也期待未來能吸引更多學校帶領學生走出教室，為在地教育注入更多多元與創新的永續能量。

淡水 美術班 永續 教育

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