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台南學校午餐推創意「萬聖節派對餐」兼顧營養讓吃飯變有趣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南化國小今天午餐享用萬聖節特餐。圖／台南市教育局提供
台南市南化國小今天午餐享用萬聖節特餐。圖／台南市教育局提供

為迎接萬聖節到來，南市學校午餐運用創意菜名、色彩搭配與食材故事等巧思，打造充滿節慶氛圍的創意午餐，以南瓜、番茄及各式蔬菜等繽紛食材，變化成為充滿創意的萬聖節料理，讓學生在享用餐點的同時，也能感受西洋節慶的歡樂氛圍，讓午餐不只吃得飽、吃得健康，更要玩出食育新滋味。

永康區永信國小以「魔法派對」為設計發想，運用橘、黑、綠、黃等多種食材色彩，打造色香味俱全的魔法饗宴，並特別提供海苔酥，讓學生將白飯化身畫布自由創作獨一無二的萬聖節圖案。

南化國小將魔法、南瓜燈、精靈等奇幻意象融入菜單，供應吸血鬼番茄肉醬螺旋麵、傑克南瓜包、精靈青花菜炒菇及巫婆南瓜濃湯等餐點，讓學生在午餐時刻彷彿置身於奇幻魔法世界，展開一場營養又有趣的味蕾冒險。

市長黃偉哲表示，台南學校午餐持續以「吃得營養、吃得健康、吃得安心」為目標，更將生活教育與飲食文化融入校園生活。透過學校團隊巧思設計萬聖節特色餐點，讓孩子從餐點色彩、食材搭配及創意菜名中發現飲食趣味，在歡樂中累積健康成長的能量，培養均衡飲食與珍惜食物的好習慣。

教育局長鄭新輝表示，學校午餐不只提供營養，更是每日一堂的飲食教育課，從菜單設計、精準供餐及惜食教育等面向著手，引導孩子認識多元文化、培養飲食素養。迎接萬聖節，營養師與廚師團隊發揮創意，將午餐搖身一變成為充滿想像力的食育教材。

台南市永信國小以運用橘、黑、綠、黃等多種食材色彩，讓學生享用色香味俱全的魔法饗宴。圖／台南市教育局提供
台南市永信國小以運用橘、黑、綠、黃等多種食材色彩，讓學生享用色香味俱全的魔法饗宴。圖／台南市教育局提供

台南市永信國小享用萬聖節特餐。圖／台南市教育局提供
台南市永信國小享用萬聖節特餐。圖／台南市教育局提供

台南市南化國小萬聖節特餐菜色，將魔法、南瓜燈、精靈等奇幻意象融入菜單。圖／台南市教育局提供
台南市南化國小萬聖節特餐菜色，將魔法、南瓜燈、精靈等奇幻意象融入菜單。圖／台南市教育局提供

萬聖節 派對 學校午餐

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