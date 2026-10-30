辭修高中歡慶創校55周年 傳承半世紀樹人情懷

1971年，在台灣物資仍顯匱乏的年代，陳誠文教基金會捐資880萬元，由曾任監察院院長、國防部部長、經濟部部長、行政院政務委員陳履安博士一手創辦辭修高中。當年這筆高達880萬元的創校資金可謂舉足輕重，對比當時三峽區文化路與民生街周邊的一棟兩層樓販厝，售價僅約10至15萬元。辭修高中便是在如此深厚的資源挹注與辦學期許下拔地而起，展開深耕教育、培育英才的漫長旅程。

走過55載歲月，辭修高中今年以「傳承、感恩、創新」為主軸舉辦校慶。在精采紛呈的校園野餐日、體能競賽、演唱會，以及傑出校友田春生醫師捐款整建物理實驗室揭幕等系列熱身活動後，校慶典禮於10月30日正式登場。

典禮中特別頒發資深教職員工服務獎，包含校長胡湘玲、學務主任張凱智與徐筱惠等6位老師因服務滿30年獲獎；而在校服務逾40年的退休主任潘開平參與「回娘家」活動時亦感性表示，時空雖已改變，但溫暖的記憶始終深藏於內心深處。

傑出校友選拔是每年校慶重頭戲。辭修歷年傑出校友陣容堅強，包含台大特聘教授陳弱水、101董事長賈永婕、台師大教務長須文蔚，以及新北市議員卓冠廷等人。今年則選拔出調查局副局長顏成安、淡江大學商管學院院長許超澤、東華大學教授兼系主任溫光華，以及台灣山盟公益協會理事長吳祖光等優秀人才。

除了表揚傑出校友，辭修人更以實際行動回饋母校。2024年獲選傑出校友的田春生醫師，今年特別捐資整修舊有科學實驗室，展現辭修人「飲水思源、傳承大愛」的精神。此外，校慶當日學校亦頒發入學獎學金與優秀獎學金等多元獎項，總計發給251位學生超過380萬元獎學金，鼓勵學子奮發向上。

除了溫馨的回顧與表揚，學校更將環保理念具體落實於日常教育中，積極實踐地球永續。校慶期間特別舉辦「愛心減塑園遊會」，全面推廣減塑與重複使用餐具，並倡導二手物資捐贈與循環利用，藉此培養學生珍惜資源、關懷社會的永續價值觀。

「五十無悔，五五新程。」辭修高中在全體師生與校友的真摯祝福聲中圓滿完成55周年慶典。帶著半世紀積澱的榮耀與深厚底蘊，辭修高中將以自信的步伐邁向下一個輝煌篇章。