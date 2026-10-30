連5年獲部表揚中輟預防績優 苗栗縣建國國中慈輝分校用陪伴接住孩子

「用接納代替責備，用陪伴等待改變！」在苗栗縣建國國中慈輝分校服務12年的教師范順琴，看過許多孩子帶著家庭的傷與對世界的防備入校，也一次次看見他們重新找回笑容與自信。教育部昨天舉辦全國中輟預防業務傳承研討會及表揚大會，建國國中慈輝分校連續第5年獲選「中途輟學學生預防及復學輔導工作績優單位」，范順琴並獲選績優人員，團隊長年陪伴高關懷孩子的努力獲得肯定。

頭份市建國國中校長方麗萍表示，慈輝分校自2005年開始招收來自各縣市、因家庭功能不彰而需要中介教育協助的學生。對許多孩子而言，來到慈輝，不只是換了一所學校，更像是重新練習生活，從規律作息、穩定上課，到重新學習相信師長、相信同伴，也相信自己還有改變的可能。

方麗萍說，這些孩子需要的往往不只是課業上的協助，而是一個能安心生活、穩定學習的環境。近年學校積極整合建國國中本部與慈輝分校資源，增加兩校學生交流及共同參與活動的機會，希望慈輝的孩子不被標籤，且能建立更完整的學校認同與社會支持。

學校也將國際教育帶進慈輝，引進外籍教師及國際教育主題課程。方麗萍說，對這群孩子而言，「看見更大的世界」尤其重要，當視野被打開，他們更容易發現，原來人生不只有眼前的一條路，未來還有許多不同的選擇。

除穩定就學，慈輝分校也把「找到孩子擅長的事」視為重要教育工作。慈輝分校主任劉秀慧表示，並非每個孩子都能從傳統學科中獲得成就感，因此學校特別強化技藝教育，讓學生透過實作找到自己的優勢。近年參加苗栗縣技藝教育競賽，學生獲獎比率達到八成，還有學生跨足科學研究，參加科展獲得全縣第一名。

「當孩子第一次發現，原來我也可以做得很好，那個眼神真的會不一樣。」劉秀慧說，獎牌與名次固然值得高興，但更重要的是，孩子開始願意相信自己，也開始願意為自己的未來努力。

今年獲教育部表揚的范順琴，在慈輝分校一待就是12年。她說，每個來到慈輝的孩子背後，都有一段不容易的故事，有些孩子看起來像刺蝟，防備、叛逆，甚至拒絕別人靠近，但很多時候，那只是缺乏安全感與溫暖的包裝。她剛到慈輝服務時，常有人問她「每天面對這麼多高關懷孩子，不累嗎？」12年來，她的答案沒改變「用接納代替責備，用陪伴等待改變。」

其中一名女孩「涵涵」讓她印象特別深刻。剛進慈輝時，涵涵總是低著頭，害羞、沉默，不太敢與人互動。家庭的風雨讓她比同齡孩子更早熟，也習慣把自己包裹起來。師長沒有急著要求她改變，是在一次次生活陪伴與傾聽中，慢慢讓她感受到安全。涵涵後來逐漸變得開朗、自信，不僅勇敢站上舞台展現自己，也開始思考未來。有一次，她緊緊抱著導師說「這裡就是我的另一個家。」如今，這個曾經不敢抬頭的小女孩，已找到自己的方向，立志朝食品安全相關領域發展，希望未來不只照顧家人，也能為社會盡一分力量。

范順琴形容，涵涵就像一株仙人掌，即使成長環境不盡完美，只要有人願意給她一點陽光、一點水分，仍然能長出自己的力量，甚至開出花來。「教育不只是傳授知識，更重要的是幫孩子找回自信與方向。」范順琴說，這些年她積極投入技藝教育，看著孩子從害怕學習、覺得自己「什麼都不會」，到後來在技藝競賽中獲獎；從對未來茫然到順利考上心目中的學校，找到自己想走的路，這些改變才是她願意一路堅持最大的原因。

對於此次獲獎，范順琴強調說，「這個獎不屬於我一個人」，而是屬於慈輝團隊每一名願留下來陪孩子的夥伴，也屬於每一個曾經跌倒，最後仍選擇不放棄自己的孩子。