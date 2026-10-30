從讀報到情緒管理教育 北市誠正國中為老師舉辦SEL研習

台北市誠正國中與《好讀周報》日前舉辦教師研習，邀請法鼓文理學院生命教育學系進修學士班兼任講師呂佳燕分享「新聞報導的感性轉身：讀報也能SEL」，帶領教師結合讀報與社會情緒學習（SEL），引導學生認識情緒、培養同理心與人際互動能力。

台北市教育局課督黃富財致詞時感謝教師長期支持北市讀報教育，願意投入時間推動閱讀教學。誠正國中校長郭品禎則提醒：「先把自己照顧好，才能照顧好孩子。」

呂佳燕表示，SEL的核心是學習與自己及他人相處，而一切都建立在「自我覺察」之上。然而，每個人每天都會經歷各種事件，產生不同情緒，就連大人都未必能準確辨識自己的感受，更何況是處於成長階段的國中生。

她建議教師善用情緒卡與情緒溫度計，引導學生練習辨識情緒。沒有圖片、只有文字的情緒卡，能幫助孩子擴充情緒詞彙；聯絡簿、周記則可作為覺察情緒的媒介，搭配情緒溫度計記錄每天的感受。她提醒，情緒本身沒有對錯，也不該簡單區分為正向或負向，因此帶領學生時，不應將「傷心」、「難過」貼上負面標籤。

研習中，有教師提問「悲憫心、同情心與同理心有何不同？」呂佳燕解釋，悲憫心是在看見他人受苦時，願意採取行動提供幫助；同情心則較像站在較高的位置，認為對方可憐，想把對方帶離困境；而同理心則是願意與對方站在同樣的位置，共同陪伴對方面對不舒服的處境。

除了介紹SEL理念，她也帶領教師體驗多種課堂活動，包括「聽身體說話」、「讀心偵探社」、「歡迎光臨憤怒」、「家人賓果」、「家庭樹」、「團體角色」及「支援前線」等，引導教師從認識情緒、情緒調節、家庭關係及團隊合作四大面向，思考如何將SEL融入課堂。她強調，課堂雖然會傳授知識，但真正重要的是透過討論、體驗與實踐，讓學生將所學內化為能力。

活動最後，呂佳燕帶領教師將壓力畫下來，重新理解情緒與壓力的關係。她指出，情緒是自動生成的，也會伴隨生理反應；壓力雖然不是情緒，卻可能引發生氣、緊張等感受，進一步影響人的行動。「我們無法控制事件與情緒的發生，唯一可控的是自己的行為。」

她也以「憤怒」為例說明，生氣不必壓抑，而是把它視為像紅綠燈的提醒訊號，試著釐清它想傳遞的需求與原因。即使情緒激動到想責罵他人，也可以透過重新核對自己的需求與目標，選擇更適合的回應方式。

台北市教育局課督黃富財致詞時感謝教師長期支持北市讀報教育，願意投入時間推動閱讀教學。圖／教育事業部

講師引導老師把壓力具體的畫出來。圖／教育事業部

老師開心的秀出自己的壓力畫作。圖／教育事業部

台北市誠正國中與《好讀周報》合作舉辦教師研習。圖／教育事業部

講師引導老師把壓力具體的畫出來。圖／教育事業部

台北市誠正國中與《好讀周報》日前舉辦教師研習，老師忙著拍照記筆記。圖／教育事業部