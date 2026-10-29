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新莊頭前國中35年老宿舍 轉型「職業探索廚房」揭牌啟用

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市教育局與新莊區頭前國中攜手民間企業，將35年老舊校長宿舍整建轉型為「義式餐廳」暨「職業探索廚房」，今天揭牌啟用，成功將閒置空間轉換為結合餐飲與學生職涯試探的複合式教育基地。圖／頭前國中提供
新北市教育局與新莊區頭前國中攜手民間企業，將35年老舊校長宿舍整建轉型為「義式餐廳」暨「職業探索廚房」，今天揭牌啟用，成功將閒置空間轉換為結合餐飲與學生職涯試探的複合式教育基地。圖／頭前國中提供

新北市教育局與新莊區頭前國中攜手民間企業，將35年老舊校長宿舍整建轉型為「義式餐廳」暨「職業探索廚房」，今天揭牌啟用，成功將閒置空間轉換為結合餐飲與學生職涯試探的複合式教育基地。

頭前國中校長黃中良說，民國80年啟用的宿舍位於校園一隅，早期作為校長宿舍及羽球隊移地訓練宿舍，後來建物外牆受樹木侵入且內部嚴重漏水老舊，已無法居住。退休校長許淑貞6年前即計畫讓宿舍空間轉型再利用，但傳統公有空間租期過短導致廠商投資意願不高。

經教育局協助依新北市校園閒置空間多元活化實施計畫並輔以定期評鑑機制，確保長期維運品質與教育效益，成功吸引民間團隊投入資源進行建物修繕與空間轉型，翻修為「禾多義式餐廳-新莊幸福店」。新場域在建築美學上保留了老屋獨有的時間感與沉穩灰色調，巧妙運用橘色帷幕與周邊綠意呼應，並設有兩側戶外用餐區，呈現開闊舒適的空間視覺。

校長黃中良進一步介紹，本案除了商業餐飲經營，並將校園空間重新拉回社區居民的生活日常，並作為新莊地區國中小學的「職業探索廚房」，提供學生參與餐飲實務體驗與職涯探索機會，未來亦可結合藝文展覽與音樂欣賞，成為結合餐飲、教育與地方創生的複合式交流平台。

教育局指出，新北市推動校園閒置空間多元活化的核心理念，在於創造教育新價值、賦予舊空間全新生命與地方使命。頭前國中校長宿舍的轉型，透過嚴謹周期評鑑機制降低企業投資不確定性。

此例不僅讓35年老舊宿舍重獲新生，更將實務場域引入學生職業試探教育，未來將持續掌握各校空間使用狀況並連結地方資源，將閒置校舍轉化為多功能社教場域與教育基地，讓教育功能深入在地居民生活，落實校園永續經營與教育創新目標。

新北市教育局與新莊區頭前國中攜手民間企業，將35年老舊校長宿舍整建轉型為「義式餐廳」暨「職業探索廚房」，今天揭牌啟用，成功將閒置空間轉換為結合餐飲與學生職涯試探的複合式教育基地。圖／頭前國中提供
新北市教育局與新莊區頭前國中攜手民間企業，將35年老舊校長宿舍整建轉型為「義式餐廳」暨「職業探索廚房」，今天揭牌啟用，成功將閒置空間轉換為結合餐飲與學生職涯試探的複合式教育基地。圖／頭前國中提供

新北市教育局與新莊區頭前國中攜手民間企業，將35年老舊校長宿舍整建轉型為「義式餐廳」暨「職業探索廚房」，今天揭牌啟用，成功將閒置空間轉換為結合餐飲與學生職涯試探的複合式教育基地。圖／頭前國中提供
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國中 宿舍 廚房

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