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瑞芳國小萬聖節踩街好熱鬧 親子同樂留下美好回憶

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
學校透過節慶活動，讓孩子體驗多元文化，認識不同的生活方式。圖／觀天下有線電視提供
學校透過節慶活動，讓孩子體驗多元文化，認識不同的生活方式。圖／觀天下有線電視提供

今天瑞芳市區街頭熱鬧滾滾！瑞芳國小舉辦萬聖節活動，小朋友們精心打扮成各式各樣的角色，穿上可愛又有創意的服裝，浩浩蕩蕩走上街頭踩街，沿途開心跳舞、揮手互動，活潑的模樣吸引不少民眾駐足欣賞，為市區增添滿滿的節慶氣氛。

踩街隊伍沿途經過店家時，孩子們開心喊著「不給糖就搗蛋」，不少店家也熱情響應，準備餅乾、糖果分送給小朋友。大家提著裝滿糖果的袋子，臉上洋溢著滿足的笑容，沿途不時傳出歡笑聲，還有家長拿起手機記錄孩子們的可愛模樣，讓整場活動充滿歡樂。

除了有趣的角色裝扮，孩子們也在踩街過程中展現活力，隨著音樂開心跳舞，吸引路人目光，獲得民眾及家長們的肯定。不少家長全程陪伴孩子參與活動，從準備服裝到一起走上街頭，親身感受孩子的興奮與喜悅，也讓平常的親子時光增添不一樣的回憶。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，萬聖節雖然是國外的節日，但學校希望透過節慶活動，讓孩子體驗多元文化，認識不同的生活方式；同時也鼓勵家長一起參與，陪伴孩子走出校園、與社區互動，在歡樂的氣氛中留下珍貴的親子回憶，讓學習融入生活，也讓校園與地方有更多交流。

萬聖節 瑞芳 親子

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