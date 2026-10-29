摩天輪怎麼唸？阿嬤教孫寫注音「多1味」 媽看作業笑翻、網直呼：我家也是

阿嬤帶孫寫作業，竟意外教出一口特殊腔調？一名家長分享，日前因為工作繁忙，請阿嬤幫忙照顧孩子，沒想到回家檢查時，竟然發現「摩天輪」、「旋轉木馬」等詞彙，被孩子寫成讓人哭笑不得的注音。她試著唸出來後瞬間被逗樂，忍不住分享這段趣事，沒想到也釣出不少網友共鳴，笑稱「我家阿嬤也是這樣！」

一位家長在臉書社團「小一聯盟」發文感嘆，自己下班前先讓阿嬤幫忙照看孩子，但回家後翻開作業卻忍俊不禁。從原PO分享的照片可見，作業要求學生寫出樂園遊樂設施的注音，沒想到在阿嬤的指導下，孩子竟將「摩天輪」拼成「ㄇㄨㄛˇㄊㄧㄢˊㄌㄨㄣˇ」，「旋轉木馬」則寫成「ㄒㄩㄢˇㄓㄨㄢˊㄇㄨˋㄇㄚˇ」。媽媽親自照著注音唸出來，發現竟帶有一股特殊的方言腔調，讓她覺得既可愛又好笑，忍不住直呼：「阿嬤教的注音真特別！」

貼文曝光後，立刻引發不少網友共鳴，有人認為阿嬤的發音聽起來像山東腔或客家腔，也有不少人分享自家長輩類似的情況，「有外國腔的感ㄐㄧㄝˊ」、「我阿母也是客家腔…老是發音不標準…然後孫女就時常糾正她」、「我家的也差不多，ㄅ、ㄆ、（ㄇㄡ）、（ㄈㄡ）我聽到也是頭暈暈」、「有家長ㄢ、ㄤ和ㄖ、ㄌ不分的時候，教注音也很吃力」。

還有網友笑稱，這情況「跟我家阿母一樣」，分享某次兒子正準備請阿嬤教注音，當時正要洗澡的她一察覺「苗頭不對」，立刻大喊「等我洗完澡再教他」，決定還是讓阿嬤專心陪孫子玩就好，以免孩子學到特殊發音。

不過，更多網友替阿嬤送上鼓勵，認為願意幫忙照顧孩子、陪寫作業就已經很不容易，「已經很棒了，我家阿嬤還不認識字呢」、「最重要的是幫你看著孩子，已經很不錯了」、「這些都小事，至少表達的東西正確，慢慢修正吧！孩子很棒」。

對此，原PO也在留言區親自揭曉答案，透露阿嬤確實有客家血統，並強調自己非常感謝阿嬤平時幫忙照顧孩子，完全沒有責怪的意思，反而光是想像阿嬤認真教孫子寫作業的模樣，就覺得格外溫馨：「想到阿嬤盡力的畫面就覺得好可愛。」