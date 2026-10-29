不只坐在教室看課本！南投8校玩藝術 學童還能3天2夜跑故宮

南投縣政府與研揚文教基金會合作推動「2026南投縣藝術光點—校園藝文圓夢計畫」，28日在南投市漳興國小舉行8校聯合啟動儀式，透過繪本巡迴展、數位教材、藝文見學及肢體開發課程4大活動，讓學童有更多接觸藝術的機會。

參與計畫的8所國小包括漳興國小、爽文國小、炎峰國小、德興國小、平林國小、集集國小、東光國小及明潭國小。計畫由研揚文教基金會與縣府合作，並結合永賀投資、亞元科技等企業資源，將藝文教育帶進校園。

其中，「世界繪本暨插畫巡迴展」集結9個國家、50位插畫家的繪本插畫作品，分為5大系列，共展出50幅作品，並搭配250本繪本供學校布展，讓學生透過閱讀與欣賞插畫，培養美感及觀察能力。

「e-School繪本創意數位教材」則運用數位工具開發主題式教材，免費提供教師教學使用；「藝術探索見學之旅」安排3天2夜行程，帶領學童參訪故宮、兩廳院及北美館等藝文場館；「藝術好好玩肢體開發入校課程」則邀請國立台北藝術大學師資走入校園，透過肢體活動啟發學生的表演創意。

南投縣副縣長王瑞德表示，研揚文教基金會及企業長期支持南投教育，透過藝術與教育結合，為學童開啟更多想像與創造的可能。

研揚文教基金會董事長黃慧美表示，基金會自2009年起在全台推動校園計畫，累計已有708所國小受惠，今年是第三年在南投縣辦理，希望透過多元藝文活動，讓更多學童接觸藝術。

漳興國小校長陳良輔表示，縣府與基金會整合資源，讓孩子有更多接觸藝術的機會，透過繪本閱讀及多元課程開拓視野。縣府教育處表示，未來將持續透過學校區域聯盟整合資源，讓藝術融入教學與生活，提升南投學子的藝文素養。

世界繪本暨插畫巡迴展集結9個國家、50位插畫家的作品，搭配250本繪本進入校園，培養學童閱讀興趣與美感。圖／南投縣政府提供