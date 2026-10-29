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不只坐在教室看課本！南投8校玩藝術 學童還能3天2夜跑故宮

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投8所國小參與校園藝文圓夢計畫，透過繪本展、數位教材及藝術課程，讓學童接觸多元藝文資源。圖／南投縣政府提供
南投8所國小參與校園藝文圓夢計畫，透過繪本展、數位教材及藝術課程，讓學童接觸多元藝文資源。圖／南投縣政府提供

南投縣政府與研揚文教基金會合作推動「2026南投縣藝術光點—校園藝文圓夢計畫」，28日在南投市漳興國小舉行8校聯合啟動儀式，透過繪本巡迴展、數位教材、藝文見學及肢體開發課程4大活動，讓學童有更多接觸藝術的機會。

參與計畫的8所國小包括漳興國小、爽文國小、炎峰國小、德興國小、平林國小、集集國小、東光國小及明潭國小。計畫由研揚文教基金會與縣府合作，並結合永賀投資、亞元科技等企業資源，將藝文教育帶進校園。

其中，「世界繪本暨插畫巡迴展」集結9個國家、50位插畫家的繪本插畫作品，分為5大系列，共展出50幅作品，並搭配250本繪本供學校布展，讓學生透過閱讀與欣賞插畫，培養美感及觀察能力。

「e-School繪本創意數位教材」則運用數位工具開發主題式教材，免費提供教師教學使用；「藝術探索見學之旅」安排3天2夜行程，帶領學童參訪故宮、兩廳院及北美館等藝文場館；「藝術好好玩肢體開發入校課程」則邀請國立台北藝術大學師資走入校園，透過肢體活動啟發學生的表演創意。

南投縣副縣長王瑞德表示，研揚文教基金會及企業長期支持南投教育，透過藝術與教育結合，為學童開啟更多想像與創造的可能。

研揚文教基金會董事長黃慧美表示，基金會自2009年起在全台推動校園計畫，累計已有708所國小受惠，今年是第三年在南投縣辦理，希望透過多元藝文活動，讓更多學童接觸藝術。

漳興國小校長陳良輔表示，縣府與基金會整合資源，讓孩子有更多接觸藝術的機會，透過繪本閱讀及多元課程開拓視野。縣府教育處表示，未來將持續透過學校區域聯盟整合資源，讓藝術融入教學與生活，提升南投學子的藝文素養。

世界繪本暨插畫巡迴展集結9個國家、50位插畫家的作品，搭配250本繪本進入校園，培養學童閱讀興趣與美感。圖／南投縣政府提供
世界繪本暨插畫巡迴展集結9個國家、50位插畫家的作品，搭配250本繪本進入校園，培養學童閱讀興趣與美感。圖／南投縣政府提供

藝術好好玩肢體開發入校課程邀請國立台北藝術大學師資走入南投校園，透過肢體活動啟發學童表演創意。圖／南投縣政府提供
藝術好好玩肢體開發入校課程邀請國立台北藝術大學師資走入南投校園，透過肢體活動啟發學童表演創意。圖／南投縣政府提供

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