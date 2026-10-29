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中小學AI應用手冊發布 教發問技巧、防AI鬼扯

中央社／ 台北29日電

教育部近期發布「AI之學習應用手冊」，分國小、國中、高中循序建立正確使用AI的觀念，包括教導學生如何把問題問清楚、如何防範AI「鬼扯」，以及用「批判型提示詞」挑戰AI等。

教育部今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，書面報告談及多項AI教育政策，鼓勵中小學導入AI技術輔助學習，其中「因材網」免費提供AI學習夥伴工具，陸續開發出寫作精靈、繪圖精靈等，今年截至9月已累積使用211萬人次。

今年9月教育部發布「AI之學習應用手冊」，分成國小、國中、高中3本，以生動活潑的方式，依照年齡的不同，教導正確使用AI的觀念。

例如國小階段的手冊，教導學生如何「把問題問清楚」，可以請AI扮演一個角色，例如「你是一位溫暖的自然老師，請跟台灣一個喜歡在操場打球的小5學生說明什麼是氣候變遷」，就能得到更適齡、更容易看得懂的答案。

國小階段手冊也建議學生，向AI發問時可以加註「教我怎麼思考，請不要直接給我答案。」並透過追問、討論等方式，思考和檢查答案是否正確，把AI當成學習夥伴，而不是直接給答案的機器。

國中階段的手冊，花了許多篇幅教導學生認識「AI幻覺」，探討AI為何有時回答得很有自信、流暢有邏輯，實際卻是在「鬼扯」。學生可做的是透過課本、可信網站交叉核對。

手冊特別提到，如果訓練資料有偏見，也會讓AI回答有偏見，例如有些AI對台灣在地文化不熟悉，涉及台灣本土知識時，更要小心查證。

高中階段的手冊，更進一步教導學生使用「批判型提示詞」，例如請AI給出一段答案後，再追問可能存在偏見的部分、需要查證的資訊、不同立場如何觀看等。

為了讓更多學生正確使用AI，教育部也推動「AIDi+實驗方案」，讓大學的師資生作為大學伴，運用視訊及AI工具輔助線上學習。自113年起辦理的「師資生數位教學能力檢測」，截至今年9月，已輔導師資生7982人次，約85%達基礎級以上。

小學 國中 寫作 AI

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