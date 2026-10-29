台日姐妹校深耕交流 日本大和西高校訪光復高中體驗台灣文化

為推動國際教育、拓展學生國際視野，新竹市光復高中昨再次接待日本神奈川縣立大和西高等學校270名師生及隨行人員到校交流，並以「文化體驗、專業探索、國際交流」為主軸，結合光復高中多元科系特色，規畫歡迎典禮、才藝展演、台灣文化體驗及專業實作課程，讓兩校學生透過面對面互動，增進文化理解與跨國友誼，展現光復高中推動國際教育的積極成果。

光復高中說，歡迎典禮由董事會董事曾筱荺、家長會長柳皓瀚及校長李詩慶代表歡迎日方師生，並與大和西高校副校長木村將弘交換紀念品，象徵台日教育交流情誼。隨後，由光復高中學生將帶來英語歌唱、啦啦隊及韓風舞蹈等精彩演出，展現青春活力；日本學生則安排英語演講、舞蹈表演及校歌演唱，透過多元才藝展現兩國青少年的熱情與創意。雙方學生也將藉由語言與藝術交流，拉近彼此距離，營造溫馨友善的國際交流氛圍。

光復高中指出，活動最大亮點是「台灣文化體驗嘉年華」，由270名日本學生分成42個小組，由光復高中學生擔任學伴及引導志工，參與37個台灣文化主題攤位與5大特色科系實作體驗。活動結合餐飲科珍珠奶茶製作、時尚科甲片彩繪、幼保科輕黏土創作、資料處理科APP互動體驗及設計群創意絹印，讓日本學生透過親手操作，感受台灣飲食文化、藝術創意與技職教育特色。

李詩慶表示，大和西高等學校每年高三畢業旅行均選定光復高中進行文化交流，雙方已於2023年締結為姐妹校，國際教育不僅是認識不同國家的文化，更重要的是培養學生尊重多元、主動溝通及接軌世界的能力。此次交流結展現跨領域合作的教育能量。透過文化體驗、專業實作與午餐交流，期盼讓日本師生留下美好的台灣印象，也讓光復學子累積寶貴的國際交流經驗。未來學校將持續深化國際教育與校際合作，結合在地文化及技職教育優勢，打造更多元的國際學習機

會，培育具備專業能力、文化素養與全球視野的新世代人才。

新竹市光復高中昨再次接待日本神奈川縣立大和西高等學校270名師生及隨行人員到校交流，並以「文化體驗、專業探索、國際交流」為主軸，結合光復高中多元科系特色，規畫台灣文化體驗及專業實作課程。圖／光復高中提供