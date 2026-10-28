客家幣2.0啟動 12月中旬起發17萬份全台可用

客家委員會今天宣布客家幣2.0正式啟動，預計12月中旬開始將發放17萬份，並擴大使用範圍至全台。

客委會發布新聞稿表示，相較於客家幣1.0，此次的不同之處在於將使用範圍從傳統客庄及客家重點發展區，擴大到全台各地；嚴選員工具備3句以上客語招呼的能力，且外場30%員工能以客語提供服務的特約店家。

發放對象除通過115年客語認證者及115年獲表揚客語家庭外，本次增加修讀客語文課程及參與客家藝文競賽的師生，期鼓勵民眾從客語學習延伸至日常生活，主動養成開口講客語的習慣，逐步建構講客生活圈。

其中，通過115年客語認證者（基礎級暨初級獎勵同等新台幣1000元；中級暨中高級獎勵3000元；高級獎勵5000元）、115年獲表揚客語家庭（扣除1.0已領取者，獎勵1000元）及參與客家藝文競賽之師生（獎勵500元），無須登記。

另修讀客語文課程師生（獎勵500元）採「學校批次填報」及「個人線上申請」雙軌併行機制，請學校與符合資格的師生可依實際需求選擇適合的申領方式。

客家幣2.0可透過20家合作的金融、電子支付機構，以支付APP領用。民眾領取數位券後，於全台合作講客店家消費時，主動以簡單生活客語向店員問候、點餐及購物，並於臨櫃結帳時只要掃描店家TWQR並輸入消費金額，即完成抵用，不限次數，用完為止。

客委會提醒，客家幣2.0使用期間自今年12月15日起至明年10月31日止；截至今日客委會已招募逾650家合作店家。