屏東國小師帶刀入校為了削水果 醫：若無傷人疑慮則醫療介入空間有限

屏東縣國小湯姓資源班教師多次未依規定進班授課、爬窗闖入教室、攜帶水果刀入校，引發校園安全疑慮。屏東縣教育處表示，已派醫護人員評估，但無自傷及傷人疑慮，帶刀也是為了削水果。桃園療養院副院長李俊宏說明，醫療強制介入需符合病人脫離現實、有自傷或傷人疑慮，若不符合，仍可透過校安管理、職場調整及支持輔導介入。

全教產指出，湯姓教師自開學以來未依規定進班授課、未擬定個別化教育計畫、多次霸佔特教班教室、爬窗闖入教室，甚至兩度攜帶水果刀入校，引發校安疑慮，校方卻沒有立即啟動隔離，校長甚至說「希望有學生實質受傷等緊急情況再行報警」。

校方表示，該師攜帶水果刀是為了削水果，並無危險性，已請家人及教育處協助處理。屏東縣教育處也回應，衛生局於10月19日派醫護人員入校評估，確認該師無自傷及傷人疑慮，目前已經將該教師安置在獨立空間。

針對醫護人員評估無傷人風險，李俊宏表示，依據「精神衛生法」，醫療強制介入須符合兩項條件，包括脫離現實，以及有自傷或傷人疑慮。脫離現實如幻聽、幻視，或深信學校、教師、學生要傷害自己等與現實不符的妄想；自傷或傷人風險，則是要去了解攜帶刀具的動機與目的，是否想要傷害人，或有自傷的歷史。此案例若教師表示帶刀是要削水果，也就難以說他有傷害意圖。

因此，李俊宏指出，從精神衛生法來看，沒有自傷或傷人的即時性跟高危險性，其實醫療介入空間有限。學校可透過職場調整、提供社區支持、教師輔導或校安機制介入，例如可經過校務會議訂定校內管理規範，像有些學校規定學生不能攜帶瑞士刀等危險物品，而非一定要以精神醫療方向處理。

李俊宏提醒，此個案不一定與精神醫療相關，但在精神醫療上，強制送醫雖是必要時保障當事人健康與安全的措施，但若讓當事人感覺自己是被強迫押送就醫，可能破壞醫病信任，讓人對醫療產生恐懼或反感，甚至拒絕後續治療與協助。因此，若沒有立即強制介入的必要，應進一步了解當事人的行為動機與需求，透過溝通、陪伴及支持系統尋求解決方式。