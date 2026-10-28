讓孩子坐得更舒適 宜蘭國中小3萬套課桌椅全面換新

宜蘭縣政府從2023年起編列經費，為全縣國中小汰換課桌椅，近日全數完成。縣府表示，4年共投入4500萬元，汰換近3萬套木製課桌椅，並提供不同型號規格，讓不同身高的孩子都能坐得舒適，安心度過學習時光。

縣府今天在羅東國小舉辦木製新式課桌椅撥付啟用典禮，宣布2023年起推動的課桌椅汰換計畫已經完成。代理縣長林茂盛說，校園的課桌椅每天陪伴孩子度過學習時光，不只上課，包含用餐、午休、課後活動等，都與學生密切相關。

教育處表示，以往課桌椅都是統一規格，但國小有的高年級學生已經長到160、170公分，若桌椅太矮，坐起來會很不舒服。這次從學生身體發展及實際使用需求出發，規畫不同高度的型號，先請各校盤點需求提報，教育處彙整後再請廠商統一製作，並配發到各校。

教育處表示，新的課桌椅有多種型號規格，適用範圍涵蓋110到180公分，讓不同身高的孩子都能坐得舒適；且使用國產材，讓孩子在日常學習中親近自然，培養環境永續的觀念，每套課桌椅都設計「蘭陽學海、快樂學習」圖騰，蘊含縣府對宜蘭孩子的祝福與期許。

縣府表示，經4年逐步編列經費汰換，近日再配發到各國小高年級後，全縣100所國中小、近3萬名學子的課桌椅已經全面換新，接下來還會逐步改善校園設施，並深化數位、閱讀教育及多元學習。

宜蘭縣政府推動國中小課桌椅汰換，規畫多種規格，讓不同身高的孩子都能坐得舒適，安心學習。圖／宜蘭縣政府提供