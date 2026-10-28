高雄美術比賽爆雙標爭議 同張海龜照去年失格、今年得獎…教育局回應

高雄市學生美術比賽再爆爭議，一名旗山國中學生去年參賽參考海龜照片，被認定違反原創性規定取消資格，沒想到今年有人使用同張海龜照卻獲獎，教師工會今天痛批雙標，要求公開審查決策過程；教育局回應，提出檢舉，依法處理。

教師職業工會理事長李雅文指出，去年旗山國中學生創作「瓶中棲地」，作品中的海龜參考一張攝影照，已取得原作者授權，卻被以「涉及臨摹、不符原創性」為由取消資格，並追究指導教師責任，讓師生難以接受。

李雅文表示，為替學生討公道，指導教師及家長提出完整創作歷程、素材來源及其他作品比對資料，強調作品並非抄襲，也多次與教育局協調赴旗山國中，當面聽取師生及家長說明。

歷經協調、重新審議，評審仍維持取消資格決定，家長提出訴願也未能翻案，學生投入大量心血完成作品，卻因原創性認定爭議遭取消資格，一度重創創作熱情。

事隔一年，今年有人使用與瓶中棲地完全相同的海龜參考照，卻拿下三名，質疑今年可以得獎，去年為何取消資格？

李雅文說，對於「同圖得獎」，教育局卻說如果懷疑抄襲，依實施計畫提出檢舉，會依程序處理，形同將維護公平的責任推給參賽者，痛批官僚、顢頇。

她也要求教育局公開兩屆原創性審查標準及判斷差異，全面檢討去年取消資格決定，評估恢復學生名譽與權益，並提出制度改善報告，建立明確申訴及複審機制，別讓評審標準不一，毀掉孩子對藝術創作的熱情。

高雄市學生美術比賽爆發雙標爭議。記者郭韋綺／翻攝

高雄市學生美術比賽因為一張海龜照引發爭議。記者郭韋綺／翻攝