麥寮高中與日本谷岡學院交流 116年暑假以球會友

雲林縣立麥寮高中棒球隊成軍17年，培育多名職棒選手，在中正大學教授鄭勝耀引薦下，日本谷岡學園今天到訪麥寮高中，雙方有意從師生訪問開始，最快明年暑假舉辦球隊友誼賽。

麥寮高中校長吳政憲今天率學校一級主管，與谷岡學園副總校長谷岡辰郎、中正大學教育學研究所暨師資培育中心教授鄭勝耀等人會面座談。

吳政憲表示，麥寮高中棒球隊成軍17年，在黑豹旗全國高中棒球大賽屢創佳績，且培育多名優異的職業棒球好手，例如中信兄弟徐磊、統一獅王翾祐等，還有江國豪在世界棒球12強賽優異的表現，讓更多人注意到麥寮高中棒球教育的推廣。

吳政憲說，此次透過鄭勝耀引薦下，與日方學校首度以棒球進行台日兩校交流，初步規劃4大合作方向，包括相互參訪、線上教育資源交流、體育技術合作及交換升學，讓2校學生們除了進行課程交流，更以體育項目共同競技練習，最後進行兩校學生交換計劃，甚至讓麥寮高中學生赴日升學進修。

鄭勝耀認為，麥寮高中長期著重教育和體育發展，2校皆有棒球隊、排球隊，且具有知名度，因此期待媒合後能促進兩地在棒球領域上的交流，深化合作關係。

谷岡辰郎指出，學園體系旗下有2所大學、3所高校，高校棒球隊打進甲子園，此次願意與麥寮高中初步討論合作，是因相中學校球隊成績亮眼更具競爭力。日後預計將從師資、行政端互訪開始，希望可在明年暑假安排兩校球隊友誼賽，促成台日合作，最後再逐步推展跨學科、跨校的交流層級，建構國際教育發展的計劃。