韓生走入台灣國中生課堂 建興國中、韓國三聖賢中學交換合作備忘錄

台南市立建興國中昨、今接待韓國三聖賢中學師生到校交流，兩校交換合作備忘錄，更以台灣傳統舞蹈、韓國傳統面具舞舞蹈，以及雙方流行舞蹈演出做第一波交流，最後雙方共同合唱「Try Everything」，以音樂傳遞勇敢嘗試、彼此支持的精神。

韓國三聖賢中學師生昨抵達建興國中，由棒球隊於校園玄關以迎賓舞蹈熱情迎接，隨後前往大會議室參加歡迎儀式，進行兩邊的師生介紹、學校簡介，並交換合作備忘錄（MOU），象徵台韓雙方持續深化合作的美好起點。

隨後，進入生活科技、家政等實作課程，讓學生在動手操作與合作學習中交流經驗，韓國學生也走進建興國中的日常課堂，與建興學生一同學習、互動，體驗不同的校園生活；下午學生交流展演登場，雙方輪番帶來台灣傳統舞蹈、韓國傳統面具舞舞蹈，以及台韓流行舞蹈演出，最後，更共同合唱「Try Everything」，以音樂傳遞勇敢嘗試、彼此支持的精神。

今韓國師生在校內建興館規劃韓國文化體驗攤位，內容包含韓國傳統遊戲、韓服體驗、韓國書法及紀念品製作等，邀請台灣師生體驗認識韓國文化，還有藝術角落展演，讓校園充滿文化交流氛圍。

校方表示，昨和今下午都安排台南在地文化參訪，參觀孔廟和夜市文化，也前往四草綠色隧道、安平古堡等地，體驗安平豆花等在地特色，韓國師生進一步認識台南自然生態、歷史文化與生活風貌，也讓學生學習以在地文化為起點，向國際介紹自己的家鄉。

「國際教育不只是語言學習，更重要的是讓學生有機會走出熟悉的環境！」建興國中校長侯志偉說，此次與韓國三聖賢中學的交流，在真實互動中學會理解、尊重與欣賞不同文化，期待兩校師生友誼持續延伸，也讓學生帶著對自身文化的認識與自信，與世界建立更多連結，在每一次相遇中拓展視野、看見世界。

台南市立建興國中昨、今接待韓國三聖賢中學師生到校交流，兩校交換合作備忘錄。圖／建興國中提供