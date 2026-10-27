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攜刀入校還爬窗進教室！屏東某國小教師遭指控 教育處：已介入調查

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府外觀。聯合報系資料照
屏東縣政府外觀。聯合報系資料照

全國教育產業總工會今指出，屏東縣某國小一名特教師遭控從開學以來未進班授課，帶水果刀入校、爬窗進教室，未經通報帶離特教生等行為，全教產質疑，該校處置消極。屏東縣府教育處表示，事件發生後積極介入輔導，該師目前無自傷及傷人疑慮。

屏東縣府教育處表示，有關某國小特師疑不當行為，以致同校教師與家長產生校安疑慮事件，學校從事件發生之初，便積極介入協助輔導，但該師情形仍無改善。

教育處表示，學校10月15日召開校事會議，並報屏東縣專審會調查。另10月19日衛生局派請醫護人員入校評估，該師目前無自傷及傷人疑，也從當日起已無再進入特教班，持續請特教輔導團協助與該師對話溝通，維護師生校園安全。

屏東 教師 教室 特教 教育 學校

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