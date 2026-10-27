國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

屏東縣一所國小傳出校安爭議。全國教育產業總工會指出，該校一名湯姓資源班教師遭指控自開學以來未依規定進班授課，並有攜帶水果刀入校、爬窗進入教室，甚至未經通報帶離特教生等行為。全教產質疑，該校校長處置極度消極，在第一線教師報警求助時，竟於事後表達「希望有學生實質受傷等緊急情況再行報警」，呼籲縣政府教育處介入調查。

全教產表示，根據校內教師及家長陳述，湯師自開學以來未依規定進入資源班授課，也未擬定個別化教育計畫（IEP）；當其被拒於門外時，竟直接從窗戶爬入教室，甚至兩度被目擊隨身攜帶水果刀進入校園，造成特教生極大驚嚇與情緒波動。該師還曾在未經通報的情況下，將特教班學生帶往停車方向，引發校內師生對學生安全的疑慮。

全教產指出，自事件發生以來，校方未依法立即啟動實質隔離機制，反而將防護重擔推卸給第一線基層，僅下令要求校內老師「隨時做紀錄」，並將大量行政時間耗費於「聯繫湯師家人」等無助於立即解除危機的作為。當一線教師因擔憂校園安全而報警時，校長事後竟稱「希望有學生實質受傷等緊急情況再行報警」。

全教產認為，校方不應等到發生實際傷害才採取行動，應優先確保師生安全，並釐清校長處置是否符合校安通報及危機應變規定。全教產也質疑，家長9月中旬向屏東縣府教育處陳情後，教育處回函僅指示學校「主動關懷湯師」、「聯繫家人瞭解情形」；第一線教師10月1日再通報教師攜帶刀械入校及疑似擅自帶離學生等情事後，但縣府教育處至今卻依然未啟動任何實質隔離調查作為。

為此，全教產提出三大訴求，首先，要求教育主管機關依《教師法》相關規定，啟動調查處理程序，並視情況採取暫時停聘等措施，避免該師接觸特教學生；其次，徹查校長及屏東縣政府教育處的處置過程，釐清是否涉及行政延宕或未落實校安防護等情形，並追究相關責任；第三，要求建立完善的校安通報機制，保障第一線教師在評估師生安全受到威脅時，能即時通報及報警求助，避免校方以行政理由干預或勸阻。