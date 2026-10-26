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AI時代資訊判讀、查核 深耕媒體素養教育

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

隨著網路社群平台及通訊軟體日益普及，青少年在虛擬世界中的互動更加頻繁且多元。為培養學生媒體識讀能力，教育部國教署辦理「中小學媒體素養競賽」，鼓勵教師將媒體素養之新興議題融入各學科或各領域，研發創新教材教案。

其中，國立新化高中「從粉絲到反思：解析追星文化與意識形態」、國立善化高中「迷因在說話」及國立興大附農「真相築基：我的AI實事求證筆記」等教案，均於教案設計類獲得佳績，展現媒體素養教育融入學生生活經驗的實踐成果。

國立新化高中黃莉吟老師與陳沛諭老師表示，大學時期曾修習「媒體識讀」課程，自此對媒體素養產生興趣，也植入將媒體帶進教學現場的種子。任教第一年即與其他教師展開共備，直到接觸學生熟悉的追星文化，發現「喜歡一個偶像」其實正是認識媒體的入口。

學校進一步與高雄市立高雄女中、國立善化高中、國立嘉科實中等校教師跨校共備，以「從粉絲到反思：解析追星文化與意識形態」為主題，發展「從追星談媒體素養」課程。

課程從偶像形象、社群貼文、短影音及粉絲文化出發，引導學生拆解媒體如何塑造偶像形象，以及演算法與商業模式如何影響個人的喜好與選擇。

課堂上，學生不只是討論「自己喜歡誰」，更進一步思考：「我為什麼會喜歡他？」、「我看到的真的是全部嗎？」讓原本屬於青春日常的追星經驗，透過一次次提問與反思，轉化為學生重新理解媒體、自己、社會及人我關係的立基點。

國立善化高中李若薇老師於公民課程規劃六節課，導入《迷因在說話》桌遊，讓學生從遊戲體驗訊息傳遞過程中的資訊落差，學習辨識「事實」與「觀點」。

李若薇老師並從生活情境認識青少年常見的數位風險，包括私密影像外流、網路霸凌、人肉搜索、侵犯肖像權與著作權，以及AI生成假影音等問題，培養學生媒體識讀及事實查核能力，強化高風險APP使用安全觀念。

國立興大附農為強化學生在生成式AI時代的資訊判讀與查核能力，由詹佳蓉教師、黃靖旻教師設計3節課的「真相築基：我的 AI 實事求證筆記」創新教案。

課程結合資訊科技與公民領域，透過「破解AI 幻覺」、「根源式AI實作」與「多模態產出與反思」三階段學習活動，引導學生掌握AI時代所需的資訊判讀與查核能力。

此外，也開設媒體素養彈性微課程，從學生熟悉的手機APP、網路交友及社群媒體切入，運用「青春網戀模擬器」等互動素材，引導青春期學生認識網路交友可能面臨的陷阱與風險。

同時培養學生面對網路謠言、可疑訊息、數位性暴力或AI生成內容時，養成先停下來、查證來源、辨識風險，並尋求可信任協助管道的習慣，提升學生在數位環境中的自我保護能力。

為逐步提升學校教師媒體素養知能與融入策略，國教署亦訂定「中小學媒體素養基地學校計畫」，2026學年度補助七校成立基地學校，藉由媒體素養基地學校積極推動，結合AI新興科技發展趨勢，協助教師研發媒體素養相關教材教案。

2026年度已辦理「媒體素養教育」相關教師研習，共70場次、約2,700人次參加，以持續提升教師媒體素養教學知能，並帶動學校深化媒體素養教育，積極培養學生獨立思考、辨識資訊及承擔社會責任的能力，成為具備媒體識讀素養的數位公民。

素養 媒體 教育

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