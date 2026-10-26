4高中跨校將追星文化帶進教室 培養媒體識讀與事實查核

「追星是認識媒體文化的入口」，新化高中、高雄女中等4校跨校將偶像文化帶入教室，引導學生拆解媒體塑造及演算法影響，讓屬於青春日常的追星經驗，轉化為重新理解媒體素養。

追星，不只是揮舞應援棒與尖叫聲，從粉絲在YouTube刷MV音源衝排行榜、透過偶像Instagram看官方短影音，到在Threads或X看粉絲分享演唱會短片，這個流行文化是一次又一次的媒體素養教育機會，國立新化高中老師黃莉吟與陳沛諭觀察到了這個現象，甚至將其帶入教室。

黃莉吟與陳沛諭大學時期曾修習「媒體識讀」課程，從此對媒體素養產生興趣，也植入將媒體帶進教學現場的種子。她們任教第1年就與其他教師展開共同備課，直到接觸學生熟悉的追星文化，發現「喜歡一個偶像」其實正是認識媒體的入口。

黃莉吟與陳沛諭今天透過新聞稿分享，她們進一步與高雄市立高雄女中、國立善化高中、國立嘉科實中等校教師跨校共備，以「從粉絲到反思：解析追星文化與意識形態」為主題，發展「從追星談媒體素養」課程。

這堂課從偶像形象、社群貼文、短影音及粉絲文化出發，引導學生拆解媒體塑造偶像形象，及演算法與商業模式影響個人喜好選擇。學生在課堂上不只討論喜歡哪個偶像，更進一步思考為何喜歡、所見是否全是真的，透過反思轉化為學生重新理解媒體及人我關係的立基點。

隨著網路社群平台及通訊軟體日益普及，青少年在虛擬世界中的互動更加頻繁且多元。國立善化高中老師李若薇則是在公民課程規劃6節課，導入「迷因在說話」桌遊，讓學生從遊戲體驗訊息傳遞過程中的資訊落差，學習辨識「事實」與「觀點」。

這堂課從生活情境認識青少年常見的數位風險，包括私密影像外流、網路霸凌、人肉搜索、侵犯肖像權與著作權，以及AI生成假影音等問題，培養學生媒體識讀及事實查核能力，強化高風險APP使用安全觀念。

國教署表示，透過中小學媒體素養基地學校計畫，115學年度補助7校成立基地學校、辦理70場次媒體素養教育相關教師研習、約2700人次參加，盼帶動學校深化媒體素養教育，積極培養學生獨立思考、辨識資訊及承擔社會責任的能力，成為具備媒體識讀素養數位公民。