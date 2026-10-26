快訊

首都辯論周六登場！蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

日職／甲子園強投又去道奇？ 美媒：織田翔希預計會加盟

高教體檢／教授年收破300萬？看懂制度可多拿一份薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

每年砸3億元推閱讀教育 國中小新生每人獲贈一本書、37萬人受惠

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
校園辦理主題書展，激發學生閱讀動機。圖／教育部提供
校園辦理主題書展，激發學生閱讀動機。圖／教育部提供

為充實國中小圖書資源，國教署自113年起每年編列3億元預算，補助公立國民中小學購置圖書，並擬定圖書分級推薦書目，協助學校依學生年齡及心智發展選購適齡讀物。國教署115學年度持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國中小新生每人一本適齡圖書，投入約新台幣5700萬元經費，全國約37萬名新生受惠。

國教署114學年度補助公立國民中小學購書超過148萬本；自106年起至今，相關經費投入已超過20億元，協助館藏未達基準的學校逐步補足圖書資源，也支持館藏已達基準的學校定期更新圖書。

此外，國教署115年度再投入8644萬餘元，協助國中小充實本土文化相關圖書約35萬本，增進師生對本土文化、環境及人文特色的認識，培養尊重多元文化的素養；並在新北市、宜蘭縣、彰化縣、高雄市及花蓮縣等5縣市辦理閱讀講座、闖關遊戲及親子共讀活動，推廣閱讀風氣。

除補助學校購置圖書，國教署也推動閱讀相關計畫，包括補助學校增置圖書館閱讀推動教師，引導學生透過聊書及深度閱讀，培養閱讀與表達能力；並持續運用歷年配合前瞻計畫建置的「學校社區共讀站」，提供親師生及社區居民共讀的空間。

國教署表示，未來將持續投入資源，與地方政府合作推動閱讀教育，協助國中小營造閱讀環境，培養學生閱讀習慣。

國民中小學新生閱讀推廣計畫，贈送國中小新生人手一本適齡圖書。圖／教育部提供
國民中小學新生閱讀推廣計畫，贈送國中小新生人手一本適齡圖書。圖／教育部提供

新生 閱讀 國中 國教署 圖書館

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化福興國中理財愛的書庫 助學生正確金錢觀

宜蘭五結國中圖書館煥然一新 森林系「閱讀聚落」今啟用

AI衝擊閱讀教育 學界倡批判思考不再只「找答案」

衝突頻傳⋯校園推普特融合教育 教團籲「別讓老師疲於奔命」

相關新聞

每年砸3億元推閱讀教育 國中小新生每人獲贈一本書、37萬人受惠

為充實國中小圖書資源，國教署自113年起每年編列3億元預算，補助公立國民中小學購置圖書，並擬定圖書分級推薦書目，協助學校依學生年齡及心智發展選購適齡讀物。國教署115學年度持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國中小新生每人一本適齡圖書，投入約新台幣5700萬元經費，全國約37萬名新生受惠。

邊走邊修 台灣高等研究學院難產

賴清德總統宣示卅年內至少增加三名諾貝爾獎得主目標，教育部承命籌設台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ）與台灣實中，ＴＡＡＳ本來規畫明年九月迎來第一批學生，卻傳出因執行問題難產，明年招生喊卡。一名審議委員透露，台灣實中和ＴＡＡＳ都有時間壓力，現在如同邊走邊修，憂心新體制充滿不確定性。

台灣高等研究學院 台大明年以「校學士」先行

台灣高等研究學院（TAAS）招生期程雖延後一年，明年初TAAS將在台大以「校學士」機制先行，台大開放在學台大生申請，以雙主修模式辦理。學界認為，台大爭取到以既有校學士體制先行較理想，以此觀察、修正TAAS運作樣態。

高教體檢／教授年收破300萬？看懂制度可多拿一份薪水

私校經營慘淡、減薪裁員風聲鶴唳，然而，只要選對學校、看懂制度，實力派教授仍可每個月再領「第二份全額薪水」，年收入突破300萬。聯合報數位版揭開逢甲等頂尖私校「不設天花板」等誘因，讓積極接產學案的教授靠「大產學時代」在寒冬中財富自由。這套學校與教師雙贏的財富密碼，究竟如何運作？對教師而言，評估一所大學，除了看帳上資金之外，更要評估能否轉化為穩定聘任、合理待遇與教職生涯的最強後盾？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。