每年砸3億元推閱讀教育 國中小新生每人獲贈一本書、37萬人受惠

為充實國中小圖書資源，國教署自113年起每年編列3億元預算，補助公立國民中小學購置圖書，並擬定圖書分級推薦書目，協助學校依學生年齡及心智發展選購適齡讀物。國教署115學年度持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國中小新生每人一本適齡圖書，投入約新台幣5700萬元經費，全國約37萬名新生受惠。

國教署114學年度補助公立國民中小學購書超過148萬本；自106年起至今，相關經費投入已超過20億元，協助館藏未達基準的學校逐步補足圖書資源，也支持館藏已達基準的學校定期更新圖書。

此外，國教署115年度再投入8644萬餘元，協助國中小充實本土文化相關圖書約35萬本，增進師生對本土文化、環境及人文特色的認識，培養尊重多元文化的素養；並在新北市、宜蘭縣、彰化縣、高雄市及花蓮縣等5縣市辦理閱讀講座、闖關遊戲及親子共讀活動，推廣閱讀風氣。

除補助學校購置圖書，國教署也推動閱讀相關計畫，包括補助學校增置圖書館閱讀推動教師，引導學生透過聊書及深度閱讀，培養閱讀與表達能力；並持續運用歷年配合前瞻計畫建置的「學校社區共讀站」，提供親師生及社區居民共讀的空間。

國教署表示，未來將持續投入資源，與地方政府合作推動閱讀教育，協助國中小營造閱讀環境，培養學生閱讀習慣。