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校舍審圖堅持增設風雨廊道 國中校長打造「三喜校園」實踐無障礙理念

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
台中市立廍子國中校長賴文宗目標把學校打造成他心目中的三喜校園。圖／教育部提供
台中市立廍子國中校長賴文宗目標把學校打造成他心目中的三喜校園。圖／教育部提供

台中市立廍子國中校長賴文宗投入教育工作逾30年，提出「三喜校園」願景，希望學生喜歡來上學、老師喜歡來教學、家長喜歡來助學，並將「無障礙」理念融入校園規劃。他在審閱新校舍設計圖時，發現四層樓校舍僅一層設有廊道，其餘樓層缺乏遮蔽空間，因此建議全面增設風雨廊道，「學校裡不該有任何人被『走不到』的空間擋在門外」，廍子國中新校舍也獲得國家卓越建設獎。

賴文宗畢業於彰化師範大學數學系，國中時期擔任小老師，發現自己對教學充滿興趣，因此選擇投入教育工作。初任教師時，他特別重視如何提升學生的學習信心，尤其是學習基礎較弱的學生。

賴文宗表示，面對學習基礎較弱的學生，首要任務是協助他們建立成就感。以數學教學為例，他會先引導學生運用公式完成題目，累積成功經驗後，再逐步理解背後原理，「當學生發現自己找得到答案，信心就慢慢起來。」

之後，賴文宗取得暨南國際大學教育政策與行政博士學位，並在就讀博士班期間考上校長。他表示，擔任校長後，希望透過行政資源整合與校務規劃，改善學校環境，提供學生更完善的學習條件。

擔任大甲國中校長期間，一名使用輪椅的學生，讓賴文宗更加關注校園無障礙環境。當時，部分專科教室位於高樓層，學生前往上課受到限制。為此，他向教育局爭取生活助理員資源，並逐步改善校園無障礙設施，讓學生能更便利地使用各教學空間。

此外，學校也陸續爭取中央、地方及民間資源，推動校舍整建與校園環境改善，完善無障礙動線，提升校園空間的使用便利性。

台中市籌設廍子國中時，賴文宗受派擔任校長，希望將過去的教育經驗與理念落實在新校園。他提出「三喜校園」願景，包括學生喜歡來上學、老師喜歡來教學、家長喜歡來助學，並將「無障礙」納入校園規劃的重要方向。

賴文宗表示，無障礙不只涉及硬體設施，也包括學生學習、課程設計、教師教學及家長溝通等面向。因此，在審閱廍子國中新建校舍設計時，他特別留意校園動線與空間使用需求，並建議增設各樓層風雨廊道。校方第一期校舍後續獲得2024年國家卓越建設獎。

談到近年教育現場面臨的教師招募及行政人才培育等挑戰，賴文宗認為，教師對教育工作的認同與熱忱相當重要。他在面試時，除了評估應試者的專業能力，也會了解其對教育工作的期待，希望找到願意投入教育的人才。

廍子國中新校舍獲得國家卓越建設獎。圖／教育部提供
廍子國中新校舍獲得國家卓越建設獎。圖／教育部提供

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