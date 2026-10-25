校舍審圖堅持增設風雨廊道 國中校長打造「三喜校園」實踐無障礙理念

台中市立廍子國中校長賴文宗投入教育工作逾30年，提出「三喜校園」願景，希望學生喜歡來上學、老師喜歡來教學、家長喜歡來助學，並將「無障礙」理念融入校園規劃。他在審閱新校舍設計圖時，發現四層樓校舍僅一層設有廊道，其餘樓層缺乏遮蔽空間，因此建議全面增設風雨廊道，「學校裡不該有任何人被『走不到』的空間擋在門外」，廍子國中新校舍也獲得國家卓越建設獎。

賴文宗畢業於彰化師範大學數學系，國中時期擔任小老師，發現自己對教學充滿興趣，因此選擇投入教育工作。初任教師時，他特別重視如何提升學生的學習信心，尤其是學習基礎較弱的學生。

賴文宗表示，面對學習基礎較弱的學生，首要任務是協助他們建立成就感。以數學教學為例，他會先引導學生運用公式完成題目，累積成功經驗後，再逐步理解背後原理，「當學生發現自己找得到答案，信心就慢慢起來。」

之後，賴文宗取得暨南國際大學教育政策與行政博士學位，並在就讀博士班期間考上校長。他表示，擔任校長後，希望透過行政資源整合與校務規劃，改善學校環境，提供學生更完善的學習條件。

擔任大甲國中校長期間，一名使用輪椅的學生，讓賴文宗更加關注校園無障礙環境。當時，部分專科教室位於高樓層，學生前往上課受到限制。為此，他向教育局爭取生活助理員資源，並逐步改善校園無障礙設施，讓學生能更便利地使用各教學空間。

此外，學校也陸續爭取中央、地方及民間資源，推動校舍整建與校園環境改善，完善無障礙動線，提升校園空間的使用便利性。

台中市籌設廍子國中時，賴文宗受派擔任校長，希望將過去的教育經驗與理念落實在新校園。他提出「三喜校園」願景，包括學生喜歡來上學、老師喜歡來教學、家長喜歡來助學，並將「無障礙」納入校園規劃的重要方向。

賴文宗表示，無障礙不只涉及硬體設施，也包括學生學習、課程設計、教師教學及家長溝通等面向。因此，在審閱廍子國中新建校舍設計時，他特別留意校園動線與空間使用需求，並建議增設各樓層風雨廊道。校方第一期校舍後續獲得2024年國家卓越建設獎。

談到近年教育現場面臨的教師招募及行政人才培育等挑戰，賴文宗認為，教師對教育工作的認同與熱忱相當重要。他在面試時，除了評估應試者的專業能力，也會了解其對教育工作的期待，希望找到願意投入教育的人才。

廍子國中新校舍獲得國家卓越建設獎。圖／教育部提供

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