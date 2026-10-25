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扎根交通安全 校園導入AI助攻定向越野闖關

中央社／ 台北25日電

平安是回家唯一的路。全台國中小積極扎根交通安全教育，引導低年級學童認識行人專用號誌「小綠人」，更有校園導入AI助攻，舉行安全定向越野闖關，讓用路習慣從小內化。

教育部國教署今天透過新聞稿分享，115學年度補助地方政府成立26所安全教育重點學校，實施交通安全教育校訂課程，並鼓勵教師設計多元創新教材，引導學生將交通安全觀念落實於日常生活中。

其中，苗栗縣苗栗國中連續第4年擔任安全教育重點學校，積極導入數位科技與AI工具，運用AI進行交通安全課程轉化、舉辦交通安全定向越野闖關活動，及結合Padlet與Canva等數位輔具進行即時評量與互動教學，大幅提升學生的學習興趣與安全應變能力。

同樣擔任安全教育重點學校4年的屏東縣勝利國小，則是額外重視一年級交通安全，結合在地特色，播放「屏東首創幸福牽手燈號」影片，引導低年級學童認識行人專用號誌「小綠人」，搭配過馬路安全手勢演練，帶領學生學習「停、看、轉、揮、動」過馬路五字口訣。

花蓮縣林榮國小則是注重高年級學生搭車安全與用路禮儀。規劃4節課的體驗式教學，結合「花蓮交通e點通」網站進行路線查詢演練，課堂中更透過「人體是非題」檢核認知，並設計「讓座高手」情境劇演練，模擬車廂內安全移動與禮讓弱勢乘客的道德抉擇。

國教署表示，將持續與各地方政府合作，透過重點學校協助縣市內有意推動安全教育的學校組成「區域聯盟」，發展跨校的多元教學資源與教師共備研習，協助各校依據在地需求深耕安全教育。讓安全教育內化為所有學生的生活習慣，共同營造安全環境。

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