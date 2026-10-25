600年日本能樂登上新北校園舞台 逾500名師生體驗傳統藝術魅力
傳承600多年的日本傳統藝術「能樂」登上新北校園舞台。新北市教育局攜手台日民間團體，邀請日本西宮能樂堂梅若基德大師團隊來台，10月20日、21日分別在板橋高中及永平高中演出經典作品「羽衣」，舉辦能樂體驗工作坊，讓逾500位師生透過欣賞、解說及實作，認識日本傳統藝術，在校園展開跨文化學習。
教育局表示，國際教育除了語言學習，也包含對不同文化的理解與尊重。能樂融合面具、歌謠、舞蹈及音樂，已被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產代表作。此次結合社團法人台灣國際青少年交流協會、2026年度日本万国博覽会記念基金及一般財團法人日本傳統藝術文化財團等資源，將日本傳統藝術帶進校園，讓學生透過現場展演與親身體驗，認識不同文化的藝術特色。
台灣國際青少年交流協會理事長蘇惠玲表示，在短影音盛行的時代，能樂極簡沉靜的「減法美學」，引導學生放慢腳步、靜心欣賞藝術；藝師展現的「一期一會」精神，也讓學生看見傳統藝術職人對每一次演出的專注與堅持。期盼透過臺日文化交流，讓學生認識日本傳統藝術，也重新發現台灣本土傳統戲曲的文化價值。
此次演出的經典作品「羽衣」流傳約700年，描述漁夫拾獲天女羽衣後，從心存疑慮到選擇信任，天女則以舞蹈回報，傳遞信任與同理的意涵。活動並安排能樂體驗工作坊，由大師親自介紹能樂的歷史與表演特色，帶領師生體驗面具、練習傳統步伐，感受能樂如何透過簡約舞臺、音樂與肢體動作傳達豐富情感。
板橋高中教師分享，過去鮮少有機會近距離接觸日本傳統藝術，原以為能樂較有距離感，沒想到現場歌謠、舞蹈與音樂交織，令人印象深刻。尤其透過大師解說與互動，更能理解能樂獨特的表演方式，也看見臺日傳統美學各自的特色，成為一堂生動的跨文化藝術課。
永平高中圖書館何竹君主任表示，能樂舞台僅有一顆松樹象徵與神明連結，有別於現代娛樂追求聲光刺激，是一門極純粹、富有想像力「細品」的藝術，能帶領學生靜心體驗其深沉細緻的美感，展現了教育核心價值。高三的高安妤同學分享，近距離觀賞能面與聆聽現場鼓聲，彷彿瞬間進入神話世界，每位能樂師都能將角色與音樂演出到位，這不只是一場超越語言的演出，更讓人深刻認識日本傳統文化的優美與意境。
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