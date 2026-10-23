小鎮仁醫田春生感恩回饋母校 捐贈辭修中學實驗室點亮科學夢

企業家捐資興學的故事常見，但一位默默在南台灣守護基層的小鎮醫師，跨越數百公里將愛心回饋給遙遠的高中母校，譜寫出一頁格外動人的暖心篇章。
深耕台南佳里地區、曾榮獲好人好事最高榮譽「八德獎」榜首的仁醫田春生，近日以實際行動回饋母校新北市私立辭修高中，捐資整修校內舊有科學實驗室。
學校於55周年校慶期間的10月22日舉行「以琳物理實驗室」揭牌儀式，由田春生醫師與胡湘玲校長共同揭幕，為校園注入一股源源不絕的愛與感恩力量。
田春生醫師為辭修高中高中部第二屆校友，回首半世紀前的青春歲月，他感性表示，當時家境艱困，全靠學校、師長與同學的無私關懷才順利度過難關，嚴謹規律的住宿生活更成為他日後進入國防醫學院的關鍵基石。
這份被深深關愛的溫暖成為田醫師行醫一生的信仰，他在台南佳里創辦診所與透析中心，長期為清寒弱勢減免醫療費，並成立「以琳之家」提供免費課輔、急難救助金與愛心車輛，累計捐款數以億計，於2020年榮獲八德獎榜首。
深刻體會到科學教育與實作能力是培育未來人才的關鍵，田春生醫師決定將感念轉化為母校科學教育的強大後盾，並於揭牌儀式上期許嶄新的實驗室能激發學弟妹對自然科學的熱情，未來學有所成也能回饋社會。
辭修高中胡湘玲校長致詞時表達全校師生的誠摯感激，強調田春生校友以無私奉獻樹立最動人的生命典
範，這座實驗室不僅升級教學硬體，更向學生親身示範了飲水思源與奉獻社會的生命教育真諦。
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116學年度學測將於明年1月22日至1月24日舉行。大考中心今天表示，將於下周二、10月27日起至11月10日開放報名，逾期不予受理。考生應於規定時間內辦理報名及繳費，未於期限內完成繳費者，視為未完成報名手續，不得參加考試。
作家許榮哲日前受邀前往亞洲大學授課，因課堂上大喝並踢桌，導致桌面脫落，引發外界關注。事件延燒多日後，許榮哲今(23)日再度於臉書發文，詳細還原事發經過及課後溝通過程，坦言自己犯下「個人的嚴重錯誤」，強調無論女同學當時做了什麼，都不能成為自己踢桌子的理由，並再次向女學生、家長及校方道歉，表示若涉及法律責任，也會一肩承擔。
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企業家捐資興學的故事常見，但一位默默在南台灣守護基層的小鎮醫師，跨越數百公里將愛心回饋給遙遠的高中母校，譜寫出一頁格外動人的暖心篇章。
年底116學年升大學「特殊選才」陸續開跑，各大專校院已公布簡章。以國立台灣大學為例，特殊選才管道提供65個名額，另提供5個資安外加名額，參與科系包括中文、外文、數學、物理、化學、大氣科學、經濟、社會、機械工程、資工系資安組等22個系。
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