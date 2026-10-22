「牛」轉萬聖「西」遊記 育林國中跨海迎西班牙樂團歡慶萬聖奔牛節

新北市立育林國中將於10月30日舉辦「育林鬼樂奔牛節」全校大型主題活動。適逢西班牙人來台400周年，校方特別跨海邀請西班牙音樂團隊蒞校，將西洋萬聖節結合西班牙奔牛節文化，帶領師生展開一場跨越時空的「航向遠方」音樂藝術之旅。

活動當日上午，學生們發揮創意，換上結合萬聖搞怪與西班牙風情的華麗裝扮。校內同步展開「百鬼鬧育中」趣味活動，師生們趁著下課走訪各大辦公室大喊「Trick or Treat」，學務處與志工團隊也透過直播隨機捕捉變裝身影，校園內充滿歡笑聲。

參與活動宣傳影片拍攝的學生演員興奮地分享：「為了這次演出，我們特別去研究西班牙奔牛節的由來。穿著異國服飾在校園裡被『牛』追著跑，還要融合萬聖節的搞怪表情，過程超刺激又好玩！這次活動會讓我們對西班牙文化留下了超深刻的印象。」

重頭戲《航向遠方》校園音樂會於演藝廳盛大登場，並透過YouTube全校直播。在傅顯恆老師的精彩導聆下，音樂家們帶來精湛的吉他彈奏、聲樂選曲，以及熱力四射的佛朗明哥舞蹈。活動尾聲更掀起文化交融的高潮，由全體演出者與育林國中合唱團共同演繹《西風的四季紅/夜來香》等曲目，在地歌聲與西班牙樂音完美交織。

育林國中校長馮宜欣表示，本次活動結合節慶與國際藝術，不僅讓學生在歡樂氛圍中認識西班牙的歷史底蘊，更透過沉浸式的互動展演，大幅提升孩子們的國際視野與藝術涵養，完成了一場兼具教育意義與文化交流的難忘盛會。

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