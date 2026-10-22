高雄小二女學生遭同班同學施暴受傷 議員控霸凌、校方態度消極

高雄一所小學發生疑似校園霸凌案，一名小二女童與同班男同學在十天內接連發生兩次衝突，第二次背部遭毆打受傷。家屬透過議員指控，案發後女童受驚嚇，常晚上哭泣，學校態度敷衍、消極，仍讓兩人在同一班級上課。校方說，兩名學生在課後班已經拆班上課，校內若要轉班或轉學，有一定程序須遵守，已加強輔導。

高市教育局表示，兩次衝突都有依規定進行校安通報，此事件非霸凌，屬於一般衝突事件，以輔導為優先。

議員王義雄今日在議會國民黨團開記者會指出，鳳山區七歲女童家屬投訴，9月23日、10月1日小孩在學校與同班男同學起爭執，第二次衝突遭對方出手襲擊、背部挫傷，小孩事發後害怕、哭泣，希望施暴同學可以轉學或轉班，卻無法得到學校積極處理。

王義雄出示驗傷單質疑，女童家長從監視器畫面得知，男同學趁老師未注意時蓄意襲擊，並非單純互打事件，不滿小孩一再遭到霸凌，校方應該依據校園霸凌準則組成防制委員會及正式調查小組。此外，小孩幼小心靈受傷，不該再讓他們一起上課。

針對霸凌指控，黃姓校長表示，兩名學生平日上課沒發生過衝突，被控施暴的男學生也沒有其他通報紀錄，兩起事件都是放學後在學校委外的課外照顧服務班發生的衝突，校內若要進一步轉學或調班需要依規定辦理，事發後啟動輔導與關懷機制。

教育局主秘歐素雯指出，此事件為學生的一般衝突事件，不是單方面霸凌，課後班已將兩人分開上課，學生安置尚稱妥適，另外校方也啟動輔導機制，會持續依據相關規定輔導及聆聽家長意見。

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