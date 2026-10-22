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嶺東中學歡慶55周年 香蕉哥哥、草莓姊姊熱舞嗨翻全場
台中市嶺東高級中學今天歡慶創校55周年，以「青春、活力、歡樂」為主軸，特別邀請YOYO家族人氣明星香蕉哥哥、草莓姊姊熱情登場，帶領全校師生歡樂唱跳，現場更安排煙火、繽紛彩帶與氣球齊放，搭配震撼戰鼓、青春舞蹈、多元文化展演及熱鬧園遊會，展現學子陽光、自信、活潑的青春魅力。
今年校慶最大亮點，莫過於YOYO家族人氣明星香蕉哥哥與草莓姊姊活力登場，兩位明星一現身，立即掀起熱烈歡呼，熟悉的音樂搭配活力十足的歌舞演出，帶動全校師生跟著節奏盡情舞動，現場宛如大型演唱會。
嶺東中學希望打破傳統校慶形式，讓學生不只是觀眾，更是活動的主角。透過明星與師生互動，鼓勵學生勇敢展現自我，在歡樂中培養自信與團隊精神，充分展現學校重視快樂學習、多元展能的教育理念。
為迎接創校55周年，學校精心規劃盛大的生日慶祝儀式。全場師生齊唱生日快樂歌，伴隨璀璨煙火、繽紛彩帶與歡樂氣球，共同獻上最熱情的生日祝福，將現場氣氛推向最高潮。
校長周錦貞強調，教育不僅是知識與技能的傳授，更重要的是啟發學生潛能，讓每個孩子找到自己的興趣與舞台。學校將持續深耕品格教育、推動國際雙語、落實AI智能教育、精進專業技能與多元適性發展，打造充滿希望與活力的學習環境。
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