「帶學生開口說」 台南16名美籍助理教師進16所校園

台南市為讓學童認識世界、與國際接軌，近年來持續落實雙語教育中程計畫，透過課程教學、外籍師資及多元活動，增加學生使用英語的機會。教育局表示，今年度與Fulbright學術交流基金會合作，由16位美籍英語教學助理走進16所學校，為推動計畫以來最多，也展現生活化教學的改變。

教育局表示，台南自113學年度加入Fulbright計畫，美籍師資由首年10位、114學年度12位，增加至115學年度16位，除教學人力增加外，更是美籍師資能為學生英語學習帶來哪些改變，其中，透過共同備課、協同教學及校園活動，在地教師與美籍師資一起將不同文化與生活經驗轉化為課程素材，讓學生有更多運用英語、表達想法的機會。

永仁高中美籍英語教學助理朱影月說，在課堂之外，學校也規畫節慶體驗及世界地球日主題活動，將文化與生活話題帶入校園，讓學生在參與活動的過程中，將課本中的單字與句型用於實際交流。

白河國小美籍師資聶菡雅則分享，來台後感受到學生的友善與同事的熱情，也與同事、朋友一起探索不同地方，最開心的是自己勇於跨出舒適圈，主動結交新朋友、體驗不同文化。安佃國小美籍英語教學助理翟紫情也說，來台後最喜歡的中文詞語就是「慢慢來」，因為美國的生活步調有時太快，希望自己也能學著放慢腳步、享受生活。

教育局強調，將持續推動英語教育，期盼讓不同地區的學生都能享有多元的學習資源，而Fulbright計畫不僅為校園注入美籍教學人力，更是從日常互動中培養學生在英語溝通的自信心，讓英語學習不只是考試與背誦，而是能實際運用的生活能力。

永仁高中透過Fulbright計畫引進美籍英語教學助理朱影月（前排左四），增加學生在實際互動中練習英語聽說的機會。圖／南市教育局提供

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