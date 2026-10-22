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校園暴力通報從1.6萬增至逾3萬件 全教總籲：早期防治家庭介入

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
全教總偕同立委22日召開記者會，呼籲行政院召開跨部會會議，從制度面解決校園暴力與家庭教育失能問題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
全教總偕同立委22日召開記者會，呼籲行政院召開跨部會會議，從制度面解決校園暴力與家庭教育失能問題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「暴力與偏差行為通報，從約1萬6千件增加到超過3萬件！」校園安全事件接連發生，全教總22日偕同跨黨立委蔡春綢、柯志恩、張雅琳與羅廷瑋召開記者會，呼籲行政院儘速召開跨部會會議，從制度面正視家庭教育失能與校園暴力問題，並要求強化強制親職介入機制，不應再讓教師獨自面對學生暴力。

全教總指出，近年重大校園安全及學生暴力事件頻傳，已不只是個別學生的偏差行為，更反映學生輔導、家庭教育及社會安全支持系統存在系統性缺失。目前社會普遍將問題責任歸諸學校與教師，家庭應負的教養責任卻遭忽略，全教總呼籲應以法令強制家長負起責任，而非任由親職責任外包給學校。

親職失能致通報翻倍

民眾黨立委蔡春綢也指出，110年至113年「暴力與偏差行為」通報件數從約1萬6千件快速攀升至逾3萬件，顯示學校亟需足夠人力與專業支援。她強調，教育與陪伴孩子的責任不能全部交給學校，尊重他人、遵守規範、情緒與衝突管理，都需要父母平日的言教、身教與陪伴，孩子出了問題，家長應主動面對，與學校共同處理。

「家庭教育完全失去功能！」國民黨立委柯志恩則直指問題核心在於家庭教育嚴重失能、缺乏強制親職介入機制，以及教師管教權形同虛設。她主張全面檢討《家庭教育法》及相關法規，強化「強制親職教育」機制，並要

求教育部修正輔導與管教學生辦法相關配套法規，「還給師生一個安全、免於恐懼的受教環境」。

未妥善管教應開罰

民進黨立委張雅琳表示，行政院已規劃每年挹注12億元增置國中校安人力，她將持續追蹤各縣市實際聘任與人力到位情形。她也強調，應整合學生輔導、家庭支持與社區安全資源，並爭取行政院儘速召開跨部會會議，針對校安事件明確訂定各單位分工與辦理時程，確保受害學生獲得即時保護與持續支持。

「政府應儘快改善校園安全，不希望再因此召開記者會了！」國民黨立委羅廷瑋舉例，有老師跟他訴苦，因為有高風險案件在班上，因此每天都要進行性評語自殺意念通報。他說，老師除了教學業務以外的事情多如牛毛，還要處理情緒與同儕衝突，希望各黨都能放下成見，儘速強化家庭教育與早期介入，並賦予教師合理管教權。

全教總最後提出四項改革訴求：建立高風險學生跨系統預警與介入機制、強化家庭教育及親職責任並訂定罰則、建立校園暴力事件即時支援機制，以及重新檢討校園霸凌防制及學生輔導制度，將政策重心從事後調查適度轉向事前預防與早期介入。

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