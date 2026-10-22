反毒影片效果差 綠委盼強化宣傳與輔導

「教育部反毒宣傳影片觀看數太少，應調整媒介，擴編家教預算與強化心理輔導！」針對校園毒品防制，綠委陳培瑜22日質詢時指出，青少年容易因為身心壓力大、同儕、家庭與社區等因素染毒，他們不是不知道不能碰毒，但容易因上述因素難以抵抗而陷入，應加強相關輔導資源。

現有文宣難給刺激

立法院教文委員會邀請教育部長鄭英耀、衛福部次長莊人祥等官員就校園毒品防制進行專案報告。民進黨立委陳培瑜指出，教育部雖然拍了很多校園反毒宣傳影片，但觀看數並不高，而影片或影音素材卻是青少年如今最容易接觸的媒介，因此希望教育部與衛福部加強影音素材的可親近性，還有包括健康課本、海報與大型比賽等。

陳培瑜也提醒說，近年來喪屍菸彈等新興毒品進入校園，而毒品樣態與誘惑手法推陳出新，加上現有文宣難給青少年足夠改正刺激，青少年容易因為心理、同儕、家庭等因素使用毒品，包括壓力大、情緒困擾等。

配合年齡調整宣傳

尤其司法官學院的「台灣青少年毒品施用與心理健康之關聯性研究」成果顯示，青少年吸食毒品的部分，原生家庭影響最直接，且偏差文化、同儕等因素容易讓青少年在無法抵抗下走上不歸路。

因此，陳培瑜提出4大意見，包括擴大政策研究、滾動式調整反毒策略，還有擴編家庭教育預算，且相關內容需要因材施教，配合年齡、狀態彈性調整宣導內容，同時要強化心理輔導，避免青少年受到社群、同儕與社群影響。

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