嘉義2國立高中團膳午餐遭檢舉有蟑螂飄酸味 衛生局全面稽查

嘉義市校園午餐接連傳食安事件！某國立高中15日遭學生檢舉午餐出現蟑螂、蟑螂腳，有餐點異味、疑吃到毛毛蟲；另借嘉市校園上課的嘉縣某國立高中13日也有學生反映，午餐麵食飄酸味，用餐後2校學生均未發生異常。嘉市衛生局接獲通報，派員到校及供餐處稽查，2校分由2家不同團膳業供餐，食安事件待調查釐清。嘉市衛生局說，已啟動對團膳供餐學校全面稽查，若查有違反食安法依法處罰。

嘉市東區議員參選人凌子楚今天接獲家長陳情，要求衛生局全面稽查團膳業，從食材來源、保存方式、製作流程到廚房環境衛生逐一查核，必要時採樣檢驗；若查證違規，應依食安法追究責任，必要時要求業者暫停供餐，確保學生飲食安全。

凌子楚表示，學生社群平台無奈自嘲，每天中午都像面臨「命運二選一」的恐怖賭局，不是吃到疑似混有整隻蟑螂及蟑螂腳的油飯，就是得忍受散發強烈異味的餐點。另有學生反映，供應餐點的廠商曾讓學生吃到毛毛蟲，食安疑慮引發學生與家長不滿。

凌子楚指出，校園午餐攸關學生健康，學生反映餐點出現異物、異味，學校及衛生局不能輕忽。他提3項訴求：全面檢查團膳衛生、啟動跨縣市聯合稽查，建立透明食安通報與懲處機制，公開調查結果及處理進度。

嘉縣某高中表示，13日事件主要是學生反映麵食有酸味，未發現毛毛蟲或蟑螂，當天衛生局到校及供餐處稽查，校方追蹤學生健康未發現異狀，後續加強團膳品質把關。

嘉市某高中說，事件發生立即關懷學生完成校安通報，追蹤廠商改善情形，15日中午接獲學生反映團膳餐點出現異物，立即關心學生身體狀況，依規定完成校安通報，讓教育部國民及學前教育署掌握事件情形。同時衛生局查處，要求供餐廠商提出檢討及改善措施。

校方16 日向衛生局了解查處結果，衛生局評估無須採取進一步重大管制措施，但對餐點出現蟑螂等異物，高度重視，要求廠商確實改善。 廠商 16 日供餐結束後進行清潔消毒，預定 23 日再次委託專業清消公司全面清消。衛生局預計 26 日再次赴廠查核，確認改善情形。

嘉義市某國立高中15日遭學生檢舉午餐出現蟑螂、蟑螂腳。記者魯永明／翻攝

嘉義市某國立高中15日遭學生檢舉午餐出現蟑螂、蟑螂腳，有餐點異味、疑吃到毛毛蟲，衛生局接獲通報，派員到校及供餐處稽查。記者魯永明／翻攝

嘉義市某國立高中15日遭學生檢舉午餐出現蟑螂、蟑螂腳，有餐點異味、疑吃到毛毛蟲，衛生局接獲通報，派員到校及供餐處稽查。記者魯永明／翻攝

嘉義市某國立高中15日遭學生檢舉午餐出現蟑螂、蟑螂腳，有餐點異味、疑吃到毛毛蟲，衛生局接獲通報，派員到校及供餐處稽查。記者魯永明／翻攝

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