屏東校園跑道翻新加速…中央再補助19校 2029年拚全面改善

守護學童校園環境，屏東縣政府從2021年起推動「縣屬學校跑道改善計畫」，盤點全縣209校跑道使用情形，針對老舊、龜裂及排水不良等問題，分年分批辦理整建改善，截至目前完成112校改善，近期再獲中央核定補助19校跑道改善經費，累計至今有131校納改善，未來持續為屏東學子打造舒適運動空間。
「友善校園環境，再往前一步！」縣長周春米表示，校園跑道是學生體育教學、日常活動重要場域，縣府持續推動老舊操場整建，今年9月、10月分別再獲教育部核定補助9校、10校，合計新增19校，已啟動規畫設計作業，展現縣府結合中央資源、持續改善校園運動環境的決心。
周春米指出，屏東縣累計131校操場納改善計畫，整體投入經費達13億1140萬元，其中針對具急迫性需求學校，採縣府自籌經費加速推動操場與運動場改善，縣府另以自籌經費辦27校，核定縣款逾3億7680萬元，力求逐步提升全縣校園運動設施品質。
縣府表示，目前仍有78校待改善，未來持續加速推進各校整建，預計2029年前完成全縣校園跑道改善為目標外，為全面提升運動場地安全性與使用效益，除將紅土及PP跑道整建為PU跑道，也同步改善排水系統及周邊設施，並邀請運動設施專業委員提供規畫建議，讓每名屏東孩子都能在安全的環境中學習、運動與成長。
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守護學童校園環境，屏東縣政府從2021年起推動「縣屬學校跑道改善計畫」，盤點全縣209校跑道使用情形，針對老舊、龜裂及排水不良等問題，分年分批辦理整建改善，截至目前完成112校改善，近期再獲中央核定補助19校跑道改善經費，累計至今有131校納改善，未來持續為屏東學子打造舒適運動空間。
在高教大退場的關鍵轉折點，寒窗苦讀的博士學術積累，究竟會成為被體制精簡的「傳統包袱」，還是校方轉型地圖中的「戰略核心」？全台私立大學砍掉三成專任員額、公立大學也「遇缺不補」，但有私大透過精準師資調控，學生數非但沒潰散，反而創下4年暴漲24%的逆襲。還有學校新聘八成「業界大牛」對接實務，或是以減授時數等友善條件集中火力搶聘「年輕學者」，證明了精緻教育的含金量不減反增。
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