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屏東校園跑道翻新加速…中央再補助19校 2029年拚全面改善

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大光國小整建為PU跑道，屏東縣長周春米與學童開心試跑。圖／屏東縣政府教育處提供
大光國小整建為PU跑道，屏東縣長周春米與學童開心試跑。圖／屏東縣政府教育處提供

守護學童校園環境，屏東縣政府從2021年起推動「縣屬學校跑道改善計畫」，盤點全縣209校跑道使用情形，針對老舊、龜裂及排水不良等問題，分年分批辦理整建改善，截至目前完成112校改善，近期再獲中央核定補助19校跑道改善經費，累計至今有131校納改善，未來持續為屏東學子打造舒適運動空間。

「友善校園環境，再往前一步！」縣長周春米表示，校園跑道是學生體育教學、日常活動重要場域，縣府持續推動老舊操場整建，今年9月、10月分別再獲教育部核定補助9校、10校，合計新增19校，已啟動規畫設計作業，展現縣府結合中央資源、持續改善校園運動環境的決心。

周春米指出，屏東縣累計131校操場納改善計畫，整體投入經費達13億1140萬元，其中針對具急迫性需求學校，採縣府自籌經費加速推動操場與運動場改善，縣府另以自籌經費辦27校，核定縣款逾3億7680萬元，力求逐步提升全縣校園運動設施品質。

縣府表示，目前仍有78校待改善，未來持續加速推進各校整建，預計2029年前完成全縣校園跑道改善為目標外，為全面提升運動場地安全性與使用效益，除將紅土及PP跑道整建為PU跑道，也同步改善排水系統及周邊設施，並邀請運動設施專業委員提供規畫建議，讓每名屏東孩子都能在安全的環境中學習、運動與成長。

長興國小PU跑道整建完工。圖／屏東縣政府教育處提供
長興國小PU跑道整建完工。圖／屏東縣政府教育處提供

山海國小夢幻紫色PU跑道。圖／屏東縣政府教育處提供
山海國小夢幻紫色PU跑道。圖／屏東縣政府教育處提供

屏東縣潮州鎮光華國小整建為PU跑道，讓學生在安全完善的場地上運動成長。圖／屏東縣政府教育處提供
屏東縣潮州鎮光華國小整建為PU跑道，讓學生在安全完善的場地上運動成長。圖／屏東縣政府教育處提供

屏東縣九如國小PU跑道整建完工。圖／屏東縣政府教育處提供
屏東縣九如國小PU跑道整建完工。圖／屏東縣政府教育處提供

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