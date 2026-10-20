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打造安心校園！告別壁癌與鋼筋裸露 淡水區文化國小校舍修繕完工

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
改善工程涵蓋全校校舍，將師生頻繁使用的走廊、樓梯間、穿堂以及部分牆面與女兒牆列為重點修繕區域。圖／紅樹林有線電視提供
改善工程涵蓋全校校舍，將師生頻繁使用的走廊、樓梯間、穿堂以及部分牆面與女兒牆列為重點修繕區域。圖／紅樹林有線電視提供

為了提供師生更安全、優質的學習環境，新北市淡水區文化國民小學推動「校舍鋼筋裸露、壁癌及龜裂改善案」。在市議員陳偉杰協助爭取約240萬元經費挹注下，校園修繕與環境改善工程已順利落幕，並舉行完工剪綵儀式，歡喜迎接煥然一新的校園風貌。

新北市文化國小校長蔣承志表示，文化國小校舍使用年限已久，加上淡水地區氣候長期潮濕，部分天花板、牆面及公共通行空間陸續出現鋼筋裸露鏽蝕、混凝土剝落、壁癌、龜裂及油漆粉化等劣化現象。這些問題不僅影響校園美觀，鬆動的水泥與漆面更對師生日常通行與活動構成潛在的安全隱憂，環境修繕刻不容緩。

新北市議員陳偉杰表示，這次改善工程涵蓋全校校舍，將師生頻繁使用的走廊、樓梯間、穿堂以及部分牆面與女兒牆列為重點修繕區域。工程團隊針對鋼筋裸露與龜裂處進行結構妥善修補，並徹底刮除老舊、粉化的漆面，透過全面性的環境整建，不僅解決了長期累積的校舍劣化問題，更大幅提升了公共空間的明亮度與安全性，讓學童能在更舒適無虞的空間中活動。

維護校舍安全是確保教學品質的基礎。校方特別感謝陳偉杰議員對基層教育需求的關心，積極協助爭取經費，讓多年來亟待解決的校舍隱患得以順利排除。未來，文化國小將持續落實校園的日常巡查與設施維護，及早掌握並修繕老舊部位，逐步提升整體環境品質，致力為全體師生打造安心教學、快樂成長的優質校園。

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淡水 陳偉杰 校園

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