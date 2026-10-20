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影／苗栗國中11月辦70周年慶 五月天冠佑雙親都是校友 九旬老師贈畫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗國中上午在青創指揮部「逐夢劇場」為校慶及舞展宣傳，校方以「感恩共榮、薪傳啟未來」作為70周年主題，宣告校慶系列活動開跑。記者胡蓬生／攝影
苗栗國中上午在青創指揮部「逐夢劇場」為校慶及舞展宣傳，校方以「感恩共榮、薪傳啟未來」作為70周年主題，宣告校慶系列活動開跑。記者胡蓬生／攝影

苗栗市苗栗國中今年11月20、21日將舉辦創校70周年慶，舞蹈班將提前在11月6日於文觀局中正堂演出，展現學習成果並為校慶揭開序幕，校方歡迎校友和鄉親踴躍參加，共同聚首話當年。

苗栗國中上午在青創指揮部「逐夢劇場」為校慶及舞展宣傳，校方以「感恩共榮、薪傳啟未來」作為70周年主題，宣告校慶系列活動開跑。苗栗市長余文忠是傑出校友，今天也到場見證苗栗國中深耕地方教育七十載的亮眼成果，並熱情號召歷屆校友於11月20至21日踴躍回娘家。

苗栗國中校長陳俞攸表示，70年的歲月承載了歷屆師長的無私奉獻與無數校友的成長記憶。「感恩」代表珍惜各界對學校的付出，「共榮」象徵學校與社區緊密攜手合作，「薪傳啟未來」則是期許在傳承歷史的厚實基礎持續創新，陪伴學生卓越成長，培養迎向未來的關鍵能力。

高齡94歲的苗栗縣西畫學會榮譽理事長、美術家黃慶嵩在苗栗國中任教長達36年，今天也到場，並捐贈他曾在中正紀念堂展出的大型畫作「冰天雪地」。黃慶嵩回憶，他民國51年到當時的苗栗高中初中部任教，民國88年屆齡退休，雖然是美術老師，但從民國60年開始帶學生組隊打桌球，尤其女桌隊在全台名氣「呱呱叫」，反而讓外界一直以為他是苗栗國中的體育老師。

陳俞攸表示，創校第一屆初中傑出校友、旅美資訊博士曾秋幸，今年特別提前返校為九年級學弟妹帶來「築夢人生」演講。她65歲取得美國喬治華盛頓大學博士學位，將以她跨越半世紀的求學歷程勉勵學弟妹勇於嘗試，完美詮釋終身學習的真諦。

五天月鼓手冠佑的父親劉福雲、母親范瑞香分別是第4屆和第7屆校友，今天也到場開心與校友敘舊。

苗栗市民代表會副主席王封台是第17屆校友，也是苗栗國中60周年慶的籌備會主委，70周年慶他交棒給市長余文忠接棒擔任籌備會主委。

余文忠表示，母校的發展有賴歷任師長的辛勤耕耘、歷屆校友的鼎力支持，還有地方各界長期的關心。70周年不只是回顧過去的榮耀，更是攜手開創未來的重要契機。他這次能以市長與校友的雙重身分參與母校盛事，別具意義，盼透過校慶凝聚歷屆校友的向心力，歡迎退休師長及地方鄉親踴躍參與11月20至21日的校慶系列活動，重溫青春歲月，攜手開創苗栗國中下一個精彩的70年。

94歲的苗栗縣西畫學會榮譽理事長黃慶嵩（左四）在苗栗國中任教長達36年，今天到場並捐贈他曾在中正紀念堂展出的大型畫作「冰天雪地」。記者胡蓬生／攝影
94歲的苗栗縣西畫學會榮譽理事長黃慶嵩（左四）在苗栗國中任教長達36年，今天到場並捐贈他曾在中正紀念堂展出的大型畫作「冰天雪地」。記者胡蓬生／攝影

94歲的苗栗縣西畫學會榮譽理事長黃慶嵩（中）在苗栗國中任教長達36年，今天到場並捐贈他曾在中正紀念堂展出的大型畫作「冰天雪地」。記者胡蓬生／攝影
94歲的苗栗縣西畫學會榮譽理事長黃慶嵩（中）在苗栗國中任教長達36年，今天到場並捐贈他曾在中正紀念堂展出的大型畫作「冰天雪地」。記者胡蓬生／攝影

苗栗國中上午在青創指揮部「逐夢劇場」為校慶及舞展宣傳，校方以「感恩共榮、薪傳啟未來」作為70周年主題，宣告校慶系列活動開跑。記者胡蓬生／攝影
苗栗國中上午在青創指揮部「逐夢劇場」為校慶及舞展宣傳，校方以「感恩共榮、薪傳啟未來」作為70周年主題，宣告校慶系列活動開跑。記者胡蓬生／攝影

苗栗國中上午在青創指揮部「逐夢劇場」為校慶及舞展宣傳，校方以「感恩共榮、薪傳啟未來」作為70周年主題，宣告校慶系列活動開跑。記者胡蓬生／攝影
苗栗國中上午在青創指揮部「逐夢劇場」為校慶及舞展宣傳，校方以「感恩共榮、薪傳啟未來」作為70周年主題，宣告校慶系列活動開跑。記者胡蓬生／攝影

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