懷恩基金會 慰勞桃園偏鄉小學

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會，今天前往桃園市復興區三民國小，捐贈校務基金與物資。董事長李棟樑、副董事長李啟銘捐贈校務基金， 並一一致贈小禮物給小朋友。李棟樑表示，關懷偏鄉孩子的教育，是基金會成立的主要任務，去年也曾經到三民國小慰勞。

三民位於復興與大溪的邊界，位於省道台7線（北橫公路）與台7乙線交會點。校長李忠孝說，「三民」的地名，來自本地正逢閩南、客家、泰雅三族群的交會點，近年來自東南亞新住民家庭的子女，也成為學生來源。聚落早年因礦業而興，如今主要從事農業，包括綠竹筍、聖誕紅、蔬菜等。三民國小成立於民國41年，受到少子化影響，如今全校六個年級只剩43位學生，另有15位幼兒園生。不過學校積極辦學，成立管樂團、合唱團，還有北台灣唯一的小學森巴鼓隊，曾多次受邀參加校外演出。

李棟樑一行到訪時，合唱團也上場表演，贏得來賓們的喝采。老師開玩笑表示，今天是大家表現最好的一次，「果然有來賓在場就不一樣」。

懷恩基金會慰勞桃園復興區三民國小，副董事長李啟銘一一致贈小禮給學生。記者程嘉文／攝影

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