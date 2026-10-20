中市特教生遭綑綁椅子上家長控學校消極 校方道歉：已調整涉案人職務

台中市一名家長日前到某國小洽公，意外目擊其就讀該校特教班的孩子在課後照顧班遭綑綁於椅子上，家長心痛不已，立即帶孩子就醫驗傷，醫師診斷孩子前胸、四肢及下巴有多處挫傷，家長已報案，經人本基金會訪查共3名特教生受害，但校方卻以教師工作權及停聘後無人代課為由消極處理。校方對此致歉，強調已調整涉案人員職務，避免接觸學生。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑今陪同特教生家長召開記者會，曾芳苑指出，家長9月中旬後，發現就讀小一的孩子會半夜驚醒，甚至把手放背後，家長感到奇怪，直到家長10月14日到學校洽公，意外發現連同兒子在內的3名特教生在課後照顧班被綁在椅子上，其中有2個沒有口語能力，這不是首次，也不是臨時起意，據了解開學迄今，A生被綁7次，B生2次，C生3次。

特教生家長心痛說，兒子就讀該校小一，但心智年齡只有3歲，沒有口語表達能力，10月14日她前往學校洽公，意外發現孩子像牲口及貨物般被捆綁在椅子上，還有其他兩名學生也遭綑綁，當天發現後，輔導主任當場承諾會停聘教師，但開了一場閉門會議後，校長卻說「教師有工作權，不能說停聘就停聘」，後續只請輔導主任與教師多留意，這根本是赤裸裸的體制冷血，家長怎麼敢把孩子送到校園裡？要求教育局徹查，救救特教班的孩子。

曾芳苑指出，學生安全不能因校方擔心人力調度困難就被擱置，要求立即將涉案的兩名教師與兩名特教助理員停聘調查，釐清綑綁學生的經過與相關人員的責任。教育局也應正視該校特殊教育及照顧服務的人力需求，提出具體人力支援方案。

市議員張家銨、王立任、林祈烽表示，特教助理員薪資低，也沒有留任獎金，該事件爆發，顯見教育局並未重視特殊教育。議員們呼籲，盧秀燕市長任期還有66天，昨卻接任蔣萬安競選主委，放任特教孩子被綑綁，要求盧市長辭掉蔣萬安主委職務，依法調查。

中市教育局已督促學校依法調查，校方並已調整涉案人員職務，避免接觸學生，確保學生安全。另將持續督導學校加速調查，儘速釐清事實，如經調查認定有違法或不當情事，將依法嚴辦，維護特教學生受教權益及校園安全。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑今陪同特教生家長召開記者會。記者余采瀅／攝影

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