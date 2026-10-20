「蕉」頭爛額有解！屏東女中3學生用衛星影像判災損奪全國第一

屏東縣是全台最大香蕉產區，颱風過後，蕉園倒伏農民損失慘重，災後救助仰賴目測，常因認定標準引發爭議。屏東女中3名三年級學生黃湘棋、陳弘嘉、張芸瑄，從親友種植香蕉及農民勘災困境出發，運用衛星影像分析香蕉受災程度，提出科學量化救助標準，以「蕉」頭爛額為題，勇奪2026國家太空中心衛星影像圖資應用小論文競賽第一名及地圖獎。

研究題目為「『蕉』頭爛額－運用衛星影像技術探討屏東平原香蕉風災災損與救助標準」，學生張芸萱說，家人有種香蕉，颱風過後香蕉倒伏嚴重，災害救助仰賴公所人員勘查，經常因判定結果與農民爭執，團隊利用科技協助勘災想法，讓救助認定更公平。

三人在地理老師林佳慧指導，歷時一年多訪問5名蕉農、縣府、公所、農會等單位，了解香蕉栽培與風災情形，為此她們還學會飛空拍機，她們以2024年凱米及山陀兒颱風為研究對象，向中央大學太空及遙測研究中心申請Pléiades與SPOT-6衛星影像，利用颱風前後「常態化差異植生指數」（NDVI）變化，比較蕉園生植變化。

陳弘嘉說，比較颱風前後衛星影像，計算蕉園植生指數差值，找出可供勘災使用客觀數值。選取屏東平原31處蕉園樣區，取得其中18筆災損照片比對，發現香蕉受災不只取決於風速，更與颱風「走風路」與瞬間最大風速、香蕉生長階段及支撐設備有關。

研究指出，香蕉屬栽培門檻較低，勞力需求較少、收益不高，但要承擔高市場、高環境風險的作物，屏東香蕉產業脆弱性，不只來自風災本身，更源於低利潤下對極端天氣高敏感的經營結構。

研究結果顯示，2024年凱米與山陀兒都帶來30m/s以上瞬間強風，凱米災情較重，但平原北部因位於山陀兒風眼牆附近，受災反而更嚴重。NDVI差值分析發現，屏東平原具明顯空間風險差異，北部重於南部、西側重於東側、沿海重於內陸，而萬巒鄉瞬間風速最弱，災情最輕，這顯示香蕉受山脈屏障與風場影響，農地位置會左右受災程度。

黃湘棋說，團隊依據衛星數據與災損照片比對，建議將NDVI差值低於負0.050的蕉園列為直接補助對象，介於負0.050至0者安排現勘，高於0者原則上不予補助，希望政府未來將科學指標納香蕉風災救助判定，減少爭議，改善浮濫救助問題。

林佳慧提到，透過植生指數變化，觀察香蕉倒伏及葉片受損情形，再與實際申報照片交叉驗證。團隊建議未來結合衛星與AI技術，在颱風過後快速掌握大面積農損，減少逐筆勘查負擔及認定爭議。學生們從生活問題出發，讓衛星科技走進農田，為農業天然災害救助提供新的科學參考。

屏東女中三名學生黃湘琪（左二）、陳弘嘉（左一）、張芸瑄（右二）實地走訪香蕉田區訪問蕉農（右一），了解香蕉災損第一線情況。圖／屏東女中提供

屏東女中三名學生黃湘琪、陳弘嘉、張芸瑄實地走訪香蕉田區訪問蕉農，了解香蕉災損第一線

面臨情況，學生們也為此學會使用空拍機。圖／屏東女中提供

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